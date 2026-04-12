Asha Bhosle Death: आशा भोसले का 92 की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। उन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है।

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Asha Bhosle: बॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनकी मौत की खबर के बाद से पूरे हिंदी सिनेमा और उनके चाहने वाले लोगों के बीच मातम पसर गया है। सुरों की मल्लिका की मौत की खबर आते ही सेलेब्स और फैंस की आंखें नम हो गई हैं।

आपको बता दें कि गायिका को कल रात यानी शनिवार को तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में उनका इलाज चल रहा था। दुनियाभर के चाहने वाले उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे। लेकिन, आज ही गायिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका दादर के शिवाजी पार्क में कल 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा।

सीने में संक्रमण की वजह से कराया गया था अस्पताल में भर्ती

बीते दिन शनिवार को आशा भोसने की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसकी जानकारी गायिक की पोती जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर की। उन्हें उनका हेल्थ अपडेट देते हुए कहा, बहुत ज्यादा थकान और सीने में संक्रमण की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।"

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सेलेब्स ने जताया शोक

एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने आशा भोसले के निधन पर शोक जताया है। वह कहती हैं, "आशा भोसले ने उनके लिए कई गाने गाए थे। दोनों का रिश्ता काफी अच्छा था। उनके चले जाने से फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में मातम छा गया है।"

वहीं, आशा भोसले के निधन पर कैलाश खेर का भी दर्द छलका। इनके अलावा, अदनान सामी ने दिग्गज गायिका के चले जाने पर दुख जताया। सायरा बानो के आंसू छलक पड़े।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। t