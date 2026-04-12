सिर्फ सिंगर नहीं इस करोड़ों रेस्त्रां चेन की मालकिन भी थीं आशा भोसले, जहां मिलती हैं ये 10 हेल्दी डिश

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Asha Bhosle owner of multi-crore restaurant chain where these healthy dishes served: बॉलीवुड की मशहूर सुरों की मलिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। 12 अप्रैल को आशा भोसले ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस (Asha Bhosle Death News) ली। 11 अप्रैल देर रात कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) के बाद सिंगर आशा भोसले को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों की स्पेशल टीम आशा भोसले का इलाज कर रही थी, इसी दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। आशा भोसले का दुनिया से जाना बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है। 92 साल की आशा भोसले सिर्फ गानों की मलिका नहीं थी, बल्कि एक बड़े रेस्त्रां चेन की मालकिन भी थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गायकी के साथ- साथ आशा भोसले को खाना पकाने का बहुत शौक था। अपने इस शौक को उन्होंने बिजनेस के रूप में बदला और रेस्त्रां की चेन की शुरुआत की। आशा भोसले का Asha नाम से रेस्त्रां चेन है। सिंगर ने 5 देशों में Asha Restaurant के 14 आउटलेट्स खोले हैं आज यह एक ग्लोबल ब्रैंड के तौर पर देखा जाता है।
आशा भोसले खाना पकाने की शौकीन थीं।
आशा भोसले द्वारा साल 2000 में Asha Restaurant की शुरुआत दुबई में की गई थी। इसके बाद यूके के बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कतर के दोहा, बहरीन और कुवैत में रेस्त्रां चेन खोली गई है। Asha रेस्त्रां की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां पर विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यंजन मिलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक Asha रेस्त्रां में नॉन- वेजिटेरियन और वेजिटेरियन खाना मिलता है। खास बात यह है कि आइए जानते हैं आशा रेस्त्रां की टॉप 10 स्वादिष्ट और हेल्दी डिशेज के बारे में।
आशा भोसले के रेस्त्रां की फिश करी बहुत फेमस है।
आशा भोसले के सभी रेस्त्रां विदेशों में मौजूद हैं। अगर आप भी कभी इन देशों में घूमने के लिए जाएं तो इन स्वादिष्ट पकवानों का मजा जरूर लें।
Highlights
सिंगर आशा भोसले का 92वें साल की उम्र में निधन हो गया है।
आशा भोसले एक रेस्त्रां चेन की मालकिन भी थीं।
आशा भोसले के Asha रेस्त्रां चेन के 14 रेस्त्रां हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। t
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