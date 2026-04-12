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सिर्फ सिंगर नहीं इस करोड़ों रेस्त्रां चेन की मालकिन भी थीं आशा भोसले, जहां मिलती हैं ये 10 हेल्दी डिश

आशा भोसले सिंगर होने के साथ- साथ Asha रेस्त्रां चेन की मालकिन भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि आशा भोसले को गाने के साथ- साथ खाना पकाने का भी बहुत शौक था। आइए जानते हैं आशा रेस्त्रां में कौन- कौन सी डिशेज मिलती हैं।

सिर्फ सिंगर नहीं इस करोड़ों रेस्त्रां चेन की मालकिन भी थीं आशा भोसले, जहां मिलती हैं ये 10 हेल्दी डिश
आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।

Written by Ashu Kumar Das |Updated : April 12, 2026 3:23 PM IST

Asha Bhosle owner of multi-crore restaurant chain where these healthy dishes served: बॉलीवुड की मशहूर सुरों की मलिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। 12 अप्रैल को आशा भोसले ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस (Asha Bhosle Death News) ली। 11 अप्रैल देर रात कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) के बाद सिंगर आशा भोसले को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों की स्पेशल टीम आशा भोसले का इलाज कर रही थी, इसी दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। आशा भोसले का दुनिया से जाना बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है। 92 साल की आशा भोसले सिर्फ गानों की मलिका नहीं थी, बल्कि एक बड़े रेस्त्रां चेन की मालकिन भी थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गायकी के साथ- साथ आशा भोसले को खाना पकाने का बहुत शौक था। अपने इस शौक को उन्होंने बिजनेस के रूप में बदला और रेस्त्रां की चेन की शुरुआत की। आशा भोसले का Asha नाम से रेस्त्रां चेन है। सिंगर ने 5 देशों में Asha Restaurant के 14 आउटलेट्स खोले हैं आज यह एक ग्लोबल ब्रैंड के तौर पर देखा जाता है।

Asha Bhosle’s Death: Did You Know She Ran A 14-Outlet Global Restaurant Chain? आशा भोसले खाना पकाने की शौकीन थीं।

दुबई से हुई थी Asha Restaurant की शुरुआत

आशा भोसले द्वारा साल 2000 में Asha Restaurant की शुरुआत दुबई में की गई थी। इसके बाद यूके के बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कतर के दोहा, बहरीन और कुवैत में रेस्त्रां चेन खोली गई है। Asha रेस्त्रां की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां पर विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यंजन मिलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक Asha रेस्त्रां में नॉन- वेजिटेरियन और वेजिटेरियन खाना मिलता है। खास बात यह है कि आइए जानते हैं आशा रेस्त्रां की टॉप 10 स्वादिष्ट और हेल्दी डिशेज के बारे में।

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Asha Bhosle owner of multi-crore restaurant chain where these healthy dishes served in Hindi आशा भोसले के रेस्त्रां की फिश करी बहुत फेमस है।

आशा भोसले के रेस्त्रां में मिलती हैं ये 10 स्वादिष्ट डिशेज

  1. फिश करी- आशा रेस्त्रां की सबसे फेमस डिश है फिश करी। यह सिगनेचर डिश भी कही जाती है। रेस्त्रां की फिश करी आशा भोसले की फेवरेट डिश कही जाती है।
  2. प्रॉन करी- आशा रेस्त्रां में दूसरी सबसे खास डिश है प्रॉन करी। आशा भोसले को सी- फूड बहुत पसंद था, इसलिए उनके रेस्त्रां में गोवा करी स्टाइल में सी- फूड पकाए जाते हैं।
  3. मटन रोगन जोश- आशा रेस्त्रां के कुछ चेन में मटर रोगन जोश भी स्पेशल तौर पर मिलता है। इस मटन रोगन जोश को पारंपरिक तरीकों के मसालों में पकाया जाता है।
  4. चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी- इस रेस्त्रां में चिकन और मटन बिरयानी भी बड़े स्तर पर मिलती है।
  5. वेज बिरयानी- नॉनवेज खाने के साथ - साथ आशा रेस्त्रां में शाकाहारी खाने का स्वाद भी अति उत्तम है। यहां के वेटिरेटियन मेन्यू में वेज बिरयानी सबसे हिट लिस्ट में आती है।
  6. पुलाव- बिरयानी के साथ- साथ आशा रेस्त्रा में विभिन्न प्रकार के पुलाव भी मिलते हैं। यहां हैदराबादी पुलाव, ड्राई फ्रूट्स पुलाव जैसे कई पुलाव मिलते हैं।
  7. टिक्का- लखनऊ की नफासत को संजोते हुए इन रेस्त्रां में चिकन टिक्का, सीख कबाब, पनीर टिक्का और तंदूरी प्रॉन्स भी मिलते हैं।
  8. करीज - यहां पनीर बटर मसाला, दाल मखनी और चना मसाला भी बड़ी मात्रा में पकाया और बेटा जाता है।
  9. शाही मीठा- खाने के साथ-साथ आशा रेस्त्रां में डेजर्ट का भी कोई जवाब नहीं। यहां शाही गुलाब जामुन, रसमलाई और कुल्फी भी मिलती है।
  10. ड्रिंक्स- यहां पर पारंपरिक ड्रिंक जैसे लस्सी, मैजितो जैसे कई ड्रिंक्स मिलते हैं। इन ड्रिंक्स को फ्रेशली तैयार किया जाता है। इसलिए यह स्वाद के साथ सेहत के लिए बहुत लाजवाब होते हैं।

आशा भोसले के सभी रेस्त्रां विदेशों में मौजूद हैं। अगर आप भी कभी इन देशों में घूमने के लिए जाएं तो इन स्वादिष्ट पकवानों का मजा जरूर लें।

Highlights

सिंगर आशा भोसले का 92वें साल की उम्र में निधन हो गया है।

आशा भोसले एक रेस्त्रां चेन की मालकिन भी थीं।

आशा भोसले के Asha रेस्त्रां चेन के 14 रेस्त्रां हैं।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। t

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More