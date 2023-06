Anemia in Indian Population: एनिमिया की चपेट में 5 साल से छोटे 67% बच्चे, देश की आबादी में गम्भीर खून की कमी, नेशनल हेल्थ सर्वे में खुलासा

पांचवे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (National Family Health Survey) में जो आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार देश में 5 वर्ष से छोटे बच्चे, किशोर में लड़के-लड़कियों और गर्भवती महिलाओं में एनिमिया के मामले सबसे अधिक पाए गए हैं।

पांचवे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (5th round of National Family Health Survey) में जो आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार देश में 5 वर्ष से छोटे बच्चे, किशोर में लड़के-लड़कियों और गर्भवती महिलाओं में एनिमिया के मामले सबसे अधिक पाए गए हैं। ये सभी आयु वर्ग एनिमिया से सबसे अधिक प्रभावित पाए गए हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार,

6-59 महाने के आयुवर्ग के 67 प्रतिशत बच्चे एनिमिया से पीड़ित हैं। वहीं, साल 2015-16 में कराए गए पिछले सर्वे में यह आंकडा 58.6 % था।

वहीं, 57 प्रतिशत महिलाओं को एनिमिया से पीड़ित बताया गया जबकि, साल 2015-16 में 53 प्रतिशत महिलाएं एनिमिक पायी गयीं थीं।

वहीं, वयस्कों की बात की जाए 15-49 आयुवर्ग के 25 प्रतिशत पुरुषों में एनिमिया की स्थिति देखी गयी।

बच्चों में एनिमिया से प्रभावित हो सकता है उनका विकास

एनिमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में हिमोग्लोबिन (hemoglobin) का स्तर बहुत कम हो जाता है। चूंकि, हीमोग्लोबिन शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। बच्चों में एनिमिया एक गम्भीर स्थिति हो सकती है क्योंकि, इससे बच्चों के दिमागी विकास (cognitive development) और उनके शारीरिक विकास (growth) में रूकावट आ सकती है। इससे बच्चों में संक्रामक बीमारियों का रिस्क बढ़ता है और बच्चे कई गम्भीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। भारत में छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में एनिमिया पीड़ितों की संख्या लम्बे समय से काफी अधिक रिकॉर्ड की जाती रही है। वहीं, NFHS के आंकड़ों के अनुसार, बीते कुछ वर्षों में भारत में एनिमिया के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

बच्चों में एनमिया के लक्षण क्या हैं? (Symptoms of Anemia in Hindi)

