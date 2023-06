बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन में बड़ी सफलता,अब तक 1 करोड़ किशोरों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज़

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि 15-18 आयु वर्ग के एक करोड़ से अधिक युवाओं को अब तक कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है।

Covid Vaccination Of children In India:भारत में 15-18 वर्ष आयु वर्ग के एक करोड़ से अधिक किशोरों को वैक्सीन की दोनों खुराकों के साथ पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। कोविन पोर्टल के अनुसार, इस आयु वर्ग के 6.12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया (Dr. Mansukh Mandaviya) ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि 15-18 आयु वर्ग के एक करोड़ से अधिक युवाओं को अब तक कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया। (Covid Vaccination Of children In India In Hindi)

67 प्रतिशत लोगों को लगायी गयी वैक्सीन

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए 15-18 आयु वर्ग के लाभार्थियों की अनुमानित जनसंख्या 7.4 करोड़ है। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि अब तक 15-18 आयु वर्ग के लगभग 67 प्रतिशत लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मंडाविया ने मंगलवार को कहा, टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। विशेषज्ञ समूह के सुझाव के आधार पर भविष्य के लिए फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश में कोविड-19 मामलों में निरंतर गिरावट का रुझान दिख रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की बुधवार सुबह की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, 24 घंटे की अवधि में 53.61 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक दिए जाने के साथ, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 170.87 करोड़ से अधिक हो गया है।

इस बीच, भारत में बुधवार को 71,365 ताजा कोविड संक्रमण मामले सामने आए। पिछले दिन रिपोर्ट किए गए 67,597 कोविड मामलों के मुकाबले इनमें लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 24 घंटे की अवधि में, कुल 1,217 मौतें भी हुई हैं, जिससे संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 5,05,279 हो गई है।

(आईएएनएस)

