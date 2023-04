मुंबई में वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने, बुज़ुर्गों में मिले अधिकांश केसेस

दुनियाभर में कोविड मामलों की संख्या 22 करोड़ के पार, भारत मामलों में दूसरे नंबर पर

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में टीकाकरण के बाद कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं जिसने हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। (Covid Infection After Vaccination In Mumbai)

Covid Infection After Vaccination In Mumbai: कोरोना वायरस महामारी का असर अब देशभर (Coronavirus in India) में कम होता दिख रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर (Third wave of coronavirus in India) की आंशका के बीच लोग अब भी चिंता और डर महसूस कर रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में जहां संक्रमण के नये मामलों की संख्या में बढ़ोतरी न के बराबर दर्ज़ हो रही है। वहीं, देश के कुछ हिस्सों में कोविड संक्रमण के मामले एक बार फिर से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी देशभर में चल रहा है। लेकिन, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में टीकाकरण के बाद कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं जिसने हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। (Covid Infection After Vaccination In Mumbai In Hindi)

मुंबई में वैक्सीन लेने वाले इतने लोगों को हुआ कोरोना संक्रमण

कोविड वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण की स्थिति को 'ब्रेकथ्रू इंफेक्शन' (breakthrough infection) कहा जाता है। मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई महानगर पालिका यानि बीएमसी (Brihanmumbai Municipal Corporation) द्वारा किए गए एक सर्वे में कुछ चौंकानेवाले आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार,