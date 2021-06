Pregnancy During Pandemic: बॉलीवुड एक्टर और सिंगर अपारशक्ति खुराना (Aparshakti Khurrana) और उनकी पत्नी आकृति खुराना (Akriti Khurrana Pregnancy News) के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आनेवाला है। एक्टर ने खुद यह खुशखबरी अपने फैंस को दी है। अपारशक्ति ने अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह और आकृति दिखायी दे रहे हैं। इस तस्वीर में आकृति का बेबी बम्प दिखाई दे रहा है। इस प्यारी सी तस्वीर में बड़े ही प्यार से अपारशक्ति बच्चे के प्रति अपना प्यार ज़ाहिर करते देखे जा सकते हैं। ( Aparshakti Khurrana’s wife is pregnant) Also Read - Karan Mehra-Nisha Rawal: निशा रावल ने कहा मुझे है 'बाइपोलर डिप्रेशन', पति करन मेहरा पर लगाया मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप

इस गुड न्यूज़ को शेयर करते हुए अपारशक्ति ने एक मज़ाकिया लेकिन प्यारा-सा कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा, "लॉकडाउन में काम तो एक्सपैंड हो नहीं पाया तो हमें लगा फ़ैमिली ही एक्सपैंड कर लेते हैं #PreggerAlert।'



जल्द ही पिता बनेंगे अपारशक्ति खुराना

अपारशक्ति की इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर उनके दोस्तों और फैंस ने पर खूब कमेंट किए और कपल को हैप्पी पैरेंटहुड की बधाइयां दी। वहीं, फिल्म इंडस्ट्री से कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan), न्यू मदर और सिंगर नीति मोहन (Neeti Mohan), तुलसी कुमार और नीना गुप्ता (Neena Gupta) के अलावा वेब सीरीज़ ‘महारानी’ (Maharani) फेम एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) और फिल्म दंगल में अपारशक्ति के साथ नज़र आ चुकीं एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) ने कपल को शुभकामनाएं और प्यार भेजा।

बता दें कि, रेडियो जॉकी के तौर पर पहचान बनाने के बाद फिल्मों की दुनिया में कामयाबी पाने वाले अपारशक्ति खुराना और आकृति आहुजा साल 2014 में शादी के बंधन में बंधे थे। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों पहली बार एक डांस क्लास में मिले थे। बड़े भाई आयुष्मान खुराना की तरह ही अपारशक्ति ने भी करियर की शुरूआत में ही शादी कर ली थी। (Aparshakti Khurrana Marriage)

View this post on Instagram A post shared by Aparshakti Khurana (@aparshakti_khurana)



अपारशक्ति ने आखिरी बार रेमो डिसूजा की फिल्म ‘स्ट्रीट डांसर’ में नज़र आए थे, जिसमें वरुण धवन और श्रद्धा कपूर भी थे। इन दिनों वे अपनी अगली फिल्म ‘हेलमेट’ से जुड़ा काम पूरा कर रहे हैं।

