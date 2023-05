Nitesh Pandey Death Reason : अनुपमा जैसे सीरियत में काम कर चुके नितेश पांडे का बीती रात 23 मई को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि 51 वर्षीय नितेश पांडे की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। उनकी मौत की खबर को सुनने के बाद पूरा टीवी जगत शोक में डूबा हुआ है। इनकी मौत की खबरे सुनकर उनके फैंस को भी काफी ज्यादा धक्का लगा है।

बता दें कि इस खबर की पुष्टि फेसबुक के जरिए लेखक सिद्धार्थ नागर ने की है। खबरों के मुताबिक, नितेश शूटिंग के लिए इगतपुर गए थे, जहां 23 मई की रात करीब 1:30 बजे उनको कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। हालांकि, फिलहाल उनके शव को लेकर कहां ले जाया जा रहा है, इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।

ANI ने भी ट्विटर के जरिए इस बात की पुष्टि की है। एएनआई के मुताबिक, टीवी अभिनेता नितेश पांडे महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी में एक होटल में मृत पाए गए। पुलिस की एक टीम होटल में मौजूद है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है। साथ ही पुलिस, होटल स्टाफ और उनके करीबी लोगों से पूछताछ कर रही है।