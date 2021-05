Anti Covid Nasal Spray in Hindi: कोरोनावायरस (Coronavirus) से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। हर दिन लाखों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं और हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। हालांकि, कोरोना वैक्सीन आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और देश-दुनिया में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इधर एक और अच्छी खबर ये सामने आई है कि कोरोना के खिलाफ एक नाक से दी जाने वाली दवा यानी नेजल स्प्रे (Nasal spray for Coronavirus) का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सेकेंड ट्रायल में यह नेजल स्प्रे दवा 95 प्रतिशत तक फायदेमंद साबित हुई है। Also Read - कोविड निमोनिया से ग्रस्त महिलाओं के फेफड़े 1 साल बाद भी काम करना कर सकते हैं बंद, पढ़ें लैंसेट की ये रिपोर्ट

क्या ये नेजल स्प्रे कोरोना का प्रसार रोकेगा?

इस नेजल स्प्रे (Anti Covid Nasal Spray in hindi) को विकसित किया है वैंकूवर बायोटेक फर्म सैनोटाइज (SaNOtize) ने और इसके क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम ब्रिटेन और कनाडा में पॉजिटिव साबित हुए हैं। यहां तक कि ये यूके न्यू वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर साबित हुआ है। ये एक नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे (nitric oxide spray) है, जिसका फर्म ने दूसरे फेज के क्लीनिकल ट्रायल के रिजल्ट की घोषणा की है।

कितनी है सुरक्षित नेजल स्प्रे दवा

एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये नेजल स्प्रे बेहद ही सुरक्षित है और कोरोना के प्रसार को भी रोकने में मदद करेगा। लक्षण को गंभीर होने से रोक सकता है और जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें और भी ज्यादा गंभीर होने से भी बचाएगा।

95% तक साबित हुई कारगर ये नेजल स्प्रे

दूसरे चरण में नेजल स्प्रे का इस्तेमाल लगभग वायरस से संक्रमित 79 लोगों पर किया गया और यह दवा कारगर साबित हुई। 24 घंटे के अंदर ही दवा ने संक्रमित मरीजों पर अपना असर करना शुरू कर दिया और शरीर में वायरस की मात्रा 95 फीसदी तक कम हो गई। वहीं, 72 घंटे के अंदर वायरस 99 प्रतिशत तक कम हो गया। ये सभी मरीज ब्रीटेन कोविड न्यू वेरिएंट से संक्रमित थे। अब तक जिन लोगों ने भी इस नेजल स्प्रे का इस्तेमाल किया है, उनमें कोई साइड एफेक्ट्स नहीं दिखे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नेजल स्प्रे (anti-corona nasal spray) दवा कोरोनावायरस के खिलाफ बेहद कारगर साबित हो सकती है।

