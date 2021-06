MIS-C In Infant: आंध्र प्रदेश में एक नवजात बच्चे मे एमआईएस-सी संक्रमण का मामला देखने में आया है। राहतभरी बात यह है कि बच्चे को बचा लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, यह दुनिया का पहला ऐसा मामला माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों की एक टीम ने 7 दिन के इस शिशु का सफल इलाज किया है जो कोविड से जुड़ी बीमारी मल्टी-सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम ( COVID multi-system inflammatory syndrome) से पीड़ित था। (MIS-C In Infant In Andhra Pradesh in Hindi) Also Read - कोविड के बाद बच्चों में बढ़ा MIS-C बीमारी का खतरा, इन राज्यों में मिले कई केस, जानें इसके लक्षण और कारण

7 दिन के बच्चे में दिखा MIS-C

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, इस बच्चे के शरीर पर असामान्य घाव हो गए थे। आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के अस्पताल में चाइल्ड केयर प्रमुख पीवी रामा राव ने मीडिया को बताया कि, इस स्थिति की पहचान नियोनटाल 'पुरपुरा फुलमिनन्स' (neonatal 'Purpura fulminans' ) के रूप में की गयी है, जो नवजात शिशुओं की त्वचा पर बड़े-बड़े घावों के लक्षण वाली एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। नवजात शिशु में एमआईएस-सी रोग पाया जाना संभवत: दुनिया में पहला मामला है।

बच्चे में दिखे थे ये लक्षण

डॉक्टरों ने बताया कि केवल जन्म के केवल 7 दिन बाद ही इस बच्चे में स्किन पर दिखे कुछ लक्षणों और बुखार के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया था। 16 घंटे बाद ही बच्चे के पेट, हिप्स और पैरों के पीछे की स्किन पर काले, लाल और नीले रंग के घाव दिखायी पड़े। अगले 3-4 दिनों में बच्चे की हालत और खराब होती गयी।

इस वजह से हुआ बच्चे को संक्रमण

मां ने गर्भावस्था के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या या बुखार की सूचना नहीं दी। डॉक्टरों को लगता है कि वह संभवत: गर्भावस्था में कोविड स्पशरेन्मुख थी। हालांकि, जबकि मां और बच्चे, दोनों का आरटी-पीसीआर परीक्षण नकारात्मक था, कोविड आईजीजी एंटीबॉडी दोनों में सकारात्मक थे, जो मां से बच्चे में एंटीबॉडी के ट्रांसप्लासेंटल संचरण का संकेत देते थे। मां से बच्चे में कोविड एंटीबॉडी के ट्रांसप्लासेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन का बहुत कम ही वर्णन मिलता है।

डॉ. भूजाता, डॉ. रेवंत, डॉ. कृष्णप्रसाद, डॉ. मेघना और डॉ. बालकृष्ण की एक टीम ने नवजात शिशु को इम्युनोग्लोबुलिन, स्टेरॉयड और हेपरिन जैसे रक्त को पतला करने में मदद की, जिसके बाद बुखार कम हो गया और बच्चा अच्छी तरह से भोजन कर रहा है।

बाल रोग सर्जन ने त्वचा के घावों का सर्जिकल विच्छेदन किया, जो ठीक होने लगे हैं। रामा राव ने कहा कि वे अपने निष्कर्षों को पीयर-रिव्यूड मेडिकल जर्नल लैंसेट को सौंप रहे हैं।

(आईएएनएस,एसजीके)