आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस वैक्सीन का स्टॉक (Covid Vaccine in Andhra Pradesh) खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को कह दिया कि अब उनके पास कोविड वैक्सीन की और खुराकें नहीं बची हैं। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में रेड्डी ने कोविड वैक्सीन की 60 लाख डोज़ तुरंत आंध्र प्रदेश को देने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि देशभर में चलाए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम (Covid Vaccination Drive in India) को फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि, अब कोरोना के टीके की खुराकें खत्म हो गयी हैं। दिल्ली (Delhi) और मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र राज्य में लोगों को अधिक संख्या में वैक्सीन लगाने के बाद (Covid Vaccination in Maharashtra) अब यहां भी टीकाकरण कार्यक्रम रोक दिया गया है। वहीं, अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (Andhra Pradesh CM Jagan Mohan Reddy) ने भी कह दिया है कि उनके पास कोरोना वैक्सीन्स खत्म हो गयी हैं।

आंध्र प्रदेश ने केंद्र से मांगी वैक्सीन

पत्र में जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) ने लिखा, 'महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को मेरे राज्य आंध्र प्रदेश को कोरोना वैक्सीन की 60 लाख खुराकों की आपूर्ति करने का निर्देश दें। ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि आनेवाले 3 सप्ताह में राज्य में रहनेवाले 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगायी जा सके।

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश राज्य में भी कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामले (Coronavirus Cases in Andhra Pradesh) अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस बीच राज्य में लॉकडाउन लगाने से जुड़ी चर्चा भी होने लगी है। हालांकि, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी लॉकडाउन का समर्थन शुरू से ही नहीं कर रहे हैं। रेड्डी के अनुसार, कोविड सेकेंड वेव को लॉकडाउन के बिना ही नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए।