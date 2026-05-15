हंतावायरस आउटब्रेक पर अच्छी खबर, आइसोलेशन से बाहर आए अमेरिकी डॉक्टर कोर्नफेल्ड

विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी क्रूज शिप पर हंतावायरस का संक्रमण देखा गया है।

Written By: Rashmi Upadhyay | Published : May 15, 2026 9:58 AM IST

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हाल ही सामने आए हंतावायरस के मामलों से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। वैसे तो यह एक रेयर डिजीज है लेकिन फिर भी इसके फैलने की संभावना होती है। 'द शिलॉन्ग टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रूज शिप पर हंतावायरस के कुछ मामले मिलने के बाद क्रूज पर सवार डॉ. स्टीफन कोर्नफेल्ड को शक के आधार पर आइसोलेशन में रखा गया था। लेकिन अब उन्हें इससे फ्री कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

डॉ. कोर्नफेल्ड, जो पेशे से एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और उसी जहाज पर सवार थे। हालांकि ये पॉजिटिव नहीं थे लेकिन इनमें थकान और ठंड लगने जैसे शुरुआती लक्षण ​दिखे। इसके बाद जब उनका टेस्ट कराया गया तो नतीजा नेगेटिव आया। फिर भी सुरक्षा के लिहाज से उन्हें नेब्रास्का मेडिकल सेंटर की एक उच्च-सुरक्षा वाली बायो-कंटेनमेंट यूनिट में पूरी तरह आइसोलेशन में रखा गया था। लेकिन अब स्वास्थ्य में सुधार और संक्रमण के कोई नए लक्षण न मिलने पर उन्हें इस विशेष यूनिट से निकालकर एक सामान्य क्वारंटाइन वार्ड में भेज दिया गया है, जो एक राहत भरी खबर है।

वायरस का प्रभाव और WHO की चिंता

विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी क्रूज शिप पर हंतावायरस का संक्रमण देखा गया है। इस आउटब्रेक ने अब तक कुल 11 लोगों को अपनी चपेट में लिया है, जिनमें से 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है। हंतावायरस आमतौर पर इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता, बल्कि यह मुख्य रूप से संक्रमित चूहों या Rodents के मल, मूत्र या लार के संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि, जहाज जैसे बंद वातावरण में इसके फैलने के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय लैब और स्वास्थ्य एजेंसियां गहराई से जांच कर रही हैं।

सख्त करने होंगे सुरक्षा मानक

संक्रमण को पूरी तरह रोकने के लिए, जहाज पर सवार सभी 120 यात्रियों और ड्राइवर ग्रुप के लिए 42 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि वैसे तो आम जनता के लिए इसका खतरा कम है, लेकिन समुद्री यात्राओं के दौरान स्वच्छता और निगरानी को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता है। डॉ. कोर्नफेल्ड का आइसोलेशन से बाहर आना यह बताता है कि सही समय पर जांच और जागरुकता से इस गंभीर वायरस के खतरों को कम किया जा सकता है।

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। अगर आपको कोई खास लक्षण महसूस हो तो परेशान न हो, समय पर डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं।