Coronavirus New Cases in 24 Hours: भारत में पिछले 24 घंटों में 3,14,835 कोविड-19 के नए मामले सामने आए, जो पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है, इसी के साथ कुल मामले 1,59,30,965 हो गये हैं। 15 अप्रैल से भारत में लगातार 2 लाख से अधिक नये मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को 2,95,041 नए मामले सामने आए, 20 अप्रैल को 2,59,170 मामले, 19 अप्रैल को 2,73,510, 18 अप्रैल को 2,61,500, 17 अप्रैल को 2,34,692, 16 अप्रैल को 2,17,353 और 15 अप्रैल को 2,00,393 मामले सामने आए।

24 घंटे के अंदर कोरोना से हार गई 2,104 जिंदगियां

इस बीच, वायरस के कारण 2,104 और लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 1,84,657 हो गई। यह लगातार दूसरा दिन है जब देश में एक ही दिन में 2,000 से अधिक मौतें दर्ज (Coronavirus in india) की हैं। बुधवार को 2,023 मौतें हुईं, जो कि अब तक का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,29,142 (Coronavirus New Cases in 24 Hours in Hindi) हो गई है।

पिछले 24 घंटों में कुल 1,78,841 संक्रमित लोग रिकवर हुए, जिसके बाद कुल रिकवरी 1,34,54,880 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में कुल 16,51,711 नमूनों का टेस्ट किया गया। देश में अब तक कुल 27,27,05,103 नमूनों का टेस्ट किया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 22,11,334 लोगों को भी इसी अवधि में टीका लगाया गया, इसी के साथ कुल टीका की संख्या 13,23,30,644 हो गई है।

स्रोत : (IANS Hindi)