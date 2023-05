दिल्ली में लॉकडाउन के संकेत! सभी प्राइवेट ऑफिस बंद, वर्क फ्रॉम होम के आदेश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोनावायरस और ओमी क्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। राज्य के सभी प्राइवेट ऑफिस बंद करने और Work-From-Home ( घर से काम करने की सुविधा) के जरिए कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के बार और रेस्टोरेंट्स को भी कोरोना के कारण बंद करने का आदेश दिया गया है, हालांकि रेस्टोरेंट में टेकअवे (Take away) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार को कोरोनावायरस से 17 लोगों की मौत हुई थी जबकि 19000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 25% पहुंच गया है। जिस को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने बैठक मियां संभावना जताई थी कि दिल्ली में रेस्टोरेंट्स और बार बंद हो सकते हैं। मगर अब DDMA ने राज्य के सभी निजी कार्यालयों को भी बंद करने का आदेश दे दिया है। नए प्रतिबंधों के मुताबिक, प्राइवेट ऑफिस के कर्मचारियों को आप घर से काम करना होगा। जरूरतों के आधार पर ही निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति होगी।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट में डीडीएमए के एक संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है कि, दिल्ली में सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे सिवाय उन लोगों के जो छूट की श्रेणी में आते हैं इसके अलावा work-from-home का पालन किया जाएगा और सभी रेस्तरां और बार भी बंद रहेंगे, टेकअवे की अनुमति रहेगी।