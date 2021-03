Air Travel New Guidelines During Corona: देश के साथ ही विदेशों में भी कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बावजूद इसके लोग विदेशों की सैर करने या काम से निकल रहे हैं। लोगों को देखकर अब ऐसा लगता है जैसे कि कोरोना महामारी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। इन्हीं सब छोटी-छोटी लापरवाहियों से केसेज में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जो लोग विमान से यात्रा करने वाले हैं, उनके लिए अब नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अब जो भी एयर ट्रैवल (Air Travel) करेगा, उन्हें ये नई गाइडलाइंस (Air Travel New Guidelines) को फॉलो करना ही होगा और जिसने भी इसमें लापरवाही बरती उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। विमान से यात्रा करने वालों के लिए ये नई गाइडलाइंस डीजीसीए ने जारी की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई यात्री बार-बार इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे दोबारा हवाई सफर करने की इजाजत नहीं मिलेगी। डायरेक्‍ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने भारत में दोबारा से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह नए नियम लेकर डीजीसीए आई है। आइए जानते हैं, नए नियमों में यात्रियों को ट्रैवल के दौरान किन बातों का करना होगा पालन Also Read - UP Corona Cases: उत्तर प्रदेश में दोबारा कोरोनावायरस संक्रमण का बढ़ा संकट, पूरे राज्य में होगी फोकस टेस्टिंग

डीजीसीए की विमान से यात्रा करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस

1 यात्री नहीं करेंगे इन नए नियमों का पालन तो होगी कड़ी कार्रवाई और लग सकता है विमान से ट्रैवल (Air Travel New Guidelines by DGCA) करने पर लंबा प्रतिबंध।

2 एक बार आप एयरपोर्ट में प्रवेश कर जाते हैं, तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। एयरपोर्ट से बाहर जाने पर ही आप मास्क उतार सकते हैं।

3 यात्रियों को करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन। ऐसा नहीं करने वाले यात्रियों को प्लेन से उतारा भी जा सकता है। फ्लाइट में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, तो आप कहलाएंगे ‘उपद्रवी यात्री’।

4 आपको मास्क सही से पहनने रखना होगा यानी मुंह और नाक अच्छी तरह से ढंका हुआ हो।

5 एयरपोर्ट में एंट्री के दौरान सीआईएसएफ या फिर पुलिस कर्मचारी की आप पर होगी नजर कि आपने मास्‍क पहना है या नहीं।

6 एयरपोर्ट परिसर या प्लेन में यात्री गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है, तो उसे चेतावनी (Air Travel New Guidelines During Corona) दी जाएगी।

7 प्लेन के उड़ान भरने तक यदि आपने बार-बार चेतावनी दी जाने के बाद भी मास्‍क अच्छी तरह से नहीं पहना, तो संभवत: आपको प्लेन से उतरने के लिए भी कहा जा सकता है।

8 एक बार आपका नाम उपद्रवी यात्री की सूची में दर्ज हो गया, तो आप लंबे समय तक हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे। आप पर नियमों के तहत, 6 महीने, 1 या 2 वर्ष का प्रतिबंध लग सकता है।

