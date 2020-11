Air Pollution in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की चपेट में आ चुकी है। साथ ही दिल्ली की हवा में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल के दौरान दिवाली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऐसा शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, दिल्ली में दीपावली के अवसर पर किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। 30 नवंबर के बाद भी सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। (Ways to control Air Pollution in Delhi update) Also Read - कोरोना की 'दूसरी लहर' से सुरक्षित होने का चीन ने किया दावा, जानें संक्रमण से बचने के लिए कौन-से उपाय करते हैं चीनी

बता दें कि, मुख्यमंत्री ने सरकार के आदेश का शत प्रतिशत पालन कराने की जिम्मेदारी सभी जिलाधिकारियों को दे दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेस में बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “हमने कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनज़र सरकारी अस्पतालों में आईसीयू (ICU) वार्ड में बेड और समान्य बेड की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमने प्राइवेट अस्पतालों में 80 प्रतिशत बेड कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर लगी दिल्ली हाईकोर्ट की रोक को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया है। कोरोना के बढ़ते केस पर लगाम लगाने के लिए अब भीड़भाड़ और मार्केट एरिया में भी कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा, इसके लिए मोबाइल बैन तैनात करने का निर्णय लिया गया है, जहां कोई भी आकर अपनी कोविड जांच करा सकता है।”

Reviewed corona situation in Del n preparedness wid Chief Secy, Health officials and all DMs. Corona cases hv increased due to festival season n pollution. It was decided to

1. Ban crackers in Del

2. Ramp up medical infra, Oxy n ICU beds are being increased in Del govt hospis

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 5, 2020