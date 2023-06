वायु प्रदूषण का बच्चों के दिमाग पर बुरा असर, अस्पतालों में बढ़े अस्थमा के मरीज, डॉक्टरों ने व्यक्त की चिंता

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में बड़े वायु प्रदूषण (Air Pollution In Delhi NCR) के चलते लोगों की स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वायु प्रदूषण का बच्चों पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। बच्चों को रेस्पिरेट्री ट्रैक्ट इनफेक्शन और सांस लेने की समस्या ज्यादा हो रही है साथ ही आंखों में जलन की शिकायत भी की जा रही है। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में अस्थमा और एलर्जी वाले लोगों में लक्षणों की खराब स्थितियों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। वहीं इन परिस्थितियों को लेकर दिल्ली के डॉक्टरों ने चिंता जताई है।

मेदांता, द मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा है कि, वायु प्रदूषण से सभी पीड़ित होंगे। लोग सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं।खासकर अस्थमा और फेफड़ों की समस्या वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित हैं। छोटे बच्चे बहुत कमजोर होते हैं और यह प्रदूषण उनके मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकता है।

डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, इसलिए यह दौर हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा है। हर साल हम इस समस्या का सामना करते हैं, लेकिन इसे दूर करने या इसे ठीक करने में हम विफल रहे हैं।