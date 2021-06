अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया (AIIMS Director Randeep Guleria) ने मंगलवार को कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि कोविड-19 का बच्चों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रभावित करने वाले कोविड -19 के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत या डेटा नहीं था। Also Read - एंटीबॉडी टेस्ट की आवश्यकता कब होती है; कैसे पता करें क‍ि कोरोना से लड़ने के लिए आपके शरीर में एंटीबॉडी है या नहीं

प्रेसवार्ता के दौरान एम्स के निदेशक ने कहा, "अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी तक वैश्विक या भारतीय कोई भी ऐसा डेटा नहीं आया जिसमें कोरोना वायरस से बच्चों के अधिक प्रभावित होने का कोई प्रमाण मिलता है। यहां तक ​​कि दूसरी लहर में भी जो बच्चे एडमिट हुए थे; या तो उनकी इम्‍यूनिटी कम थी या फिर ऐसे बच्‍चे थे जो कीमोथेरेपी पर थे, जो हेल्‍दी बच्‍चे थे उनमें हल्‍के लक्षण थे। जो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गए। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं है कि कोरोना की जो अगली वेब आएगी वह बच्‍चों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।"

No data, global or Indian, has had any observations of children being affected more. Even in the 2nd wave kids who were infected had mild illness or co-morbidities. I don't think we will have a serious infection in children in the future: Dr Randeep Guleria, AIIMS Director pic.twitter.com/q4w7ceurDr

