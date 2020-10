UP Coronavirus Update in Hindi: अपर मुख्य सचिव-स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में कोरोना का संक्रमण (Corona infection in UP) काफी कम हो गया है। यही वक्त है, जब हमें सावधानी बनाए रखनी होगी। सावधानी हटी तो कोरोना फिर लौट सकता है। सोमवार को पत्रकारों से मुखातिब, अमित मोहन ने कहा कि कोरोना का पीक 17 सितंबर को आया था। उस दिन प्रदेश में 68,235 केस पाए गए थे। उसके बाद से लगातार केस घट रहे हैं और बीते 39 दिनों से 60 प्रतिशत तक कोरोना केसों में गिरावट आई है। सोमवार को सूबे में कोरोना के मामलों की संख्या गिरकर 26652 रह गई है। Also Read - उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा, सैंपलिंग एवं टेस्टिंग को अभी और मजबूत करने की जरूरत

उन्होंने कहा कि यह कामयाबी बिना प्रदेशवासियों की जागरूकता के नहीं प्राप्त हो सकती थी। लोगों ने मास्क पहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और प्रदेश में कोरोना (UP Coronavirus Update in Hindi) कमजोर हुआ।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को आगे भी सावधानी बनाए रखनी होगी। कोरोना कमजोर हुआ है और अगर हम इस मुगालते में लापरवाही करने लगे तो यह पूरे प्रदेश के लिए घातक होगा। उन्होंने कहा कि "दुनिया के कई देश इस बात के गवाह हैं कि वहां कोरोना दोबारा पलटा है। हमें प्रदेश को इस स्थिति से बचाना होगा।"

