बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर (Kareena Kapoor) और उनकी बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोड़ा (Amrita Arora) कोरोना से संक्रमित (Covid-19 Positive) पाई गई हैं। दोनों अभिनेत्रियों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हाल ही में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें करीना कपूर और मलाइका अरोड़ा के अलावा करिश्मा कपूर, मसाबा गुप्ता, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर भी शामिल हुए थे। पार्टी का आयोजन अभिनेता अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर के घर पर हुआ था।

ANI के मुताबिक, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने इस बात की पुष्टि की है कि अभिनेत्री करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव हैं। बीएमसी ने कहा है कि संपर्क में आने वाले लोगों से आरटीपीसीआर टेस्ट करने की अपील की है। खबर के मुताबिक बीएमसी पार्टी में मौजूद सभी लोगों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है।

रिया कपूर के घर पर आयोजित पार्टी में शामिल होने के अलावा करीना और अमृता ने इससे पहले फिल्म निर्माता करण जौहर की पार्टी में भी शामिल हुई थी। इन पार्टियों में शामिल सभी लोगों की ट्रेसिंग बीएमसी कर रही है। पार्टी में शामिल होने वाली कुछ अन्य हस्तियां भी कोरोना से संक्रमित हो सकती हैं इस बात का खुलासा रिपोर्ट आने के बाद होगा।