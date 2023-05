अभिनेत्री छवि मित्तल को है ब्रेस्ट कैंसर, सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिख कहा, 'कैंसर के मरीजों से कभी ना कहें ये बातें'

छवि ने एक इमोशनल नोट लिखते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों के साथ ब्रेस्ट कैंसर के निदान के बारे में कई जानकारियां शेयर की।

Chhavi Mittal Diagnosed With Breast Cancer: टीवी और फिल्म अभिनेत्री छवि मित्तल ने खुलासा किया है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर (Breast cancer) है कि वो इससे जूझ रही हैं। हाल ही में छवि ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बारे में एक पोस्ट लिखी जिसमें छवि ने कहा कि वह इस स्थिति का सामना कैसे कर रही हैं। छवि ने एक इमोशनल नोट लिखते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों के साथ ब्रेस्ट कैंसर के निदान के बारे में कई जानकारियां शेयर की। अपनी पोस्ट में अभिनेत्री ने लिखा कि उन्हें बीमारी के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने अपने प्रशंसकों और दोस्तों को उनके समर्थन और सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट के बाद मिल रहे संदेशों के लिए धन्यवाद भी दिया।

छवि मित्तल ने कहा ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही हूं

अपनी पोस्ट में छवि (Chhavi Mittal) ने लिखा कि, मैं कल से ही रो रही हूं लेकिन मेरे आंसू खुशी के हैं। मुझे बीते 24 घंटों में हजारों मैसेज और शुभकामनाएं मिली हैं, और उनमें से हर मैसेज में मुझे स्ट्रॉन्ग, सुपरवुमन, इंस्पिरेशन, फाइटर, बहुमूल्य व्यक्ति जैसे कई खूबसूरत शब्दों से संबोधित किया गया और मेरा हौसला बढ़ाया है। छवि ने आगे लिख कि मुझे ऐसे लोगों से भी संदेश भी मिले हैं जहां लोगों ने नमाज के दौरान, भोलेनाथ और अपने गुरुओ से मेरे लिए प्रार्थना की हैं। मैं अपने फैंस से मिल रहे इस प्यार और समर्थन के लिए बहुत अभिभूत हूं।

छवि को यूं पता चला ब्रेस्ट कैंसर के बारे में..

टीवी सीरियल्स बंदिनी, 3 बहुरानियां और अपनी कॉमिक वेब सीरीज मेड इन हेवेन (Main in Heaven) के लिए मशहूर 41 वर्षीय अभिनेत्री छवि मित्तल (Chchavi Mittal pens up about breast cancer) ने लिखा कि कैसे उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला और कैसे असलियत जानकर उनकी दुनिया बदल-सी गयी। छवि ने लिखा कि " मुझसे लोग यह पूछ रहे हैं कि मुझे कैंसर के बारे में कैसे पता चला। मैं यही कहूंगी मैंने सही समय पर इसका पता लगा लिया और मैं इसके लिए मैं खुद को खुशकिस्मत भी मानती हूं। जिम में कसरत करते समय मुझे ब्रेस्ट में मामूली चोट लग गई थी, जिसे दिखाने मैं डॉक्टर के पास गई, उसी दौरान मेरे ब्रेस्ट में गांठ (lump in breast) होने के बारे में पता चला। "इसके बाद आगे की जांच की गयी, बायोप्सी की गयी जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी। जिमिंग के कारण मुझे इस संकट के बारे में पता चला इसीलिए, अब मुझे लगता है कि मेरी जिमिंग ने मेरी जान बचाने में मदद की। छवि ने आगे लिखा कि,ब्रेस्ट कैंसर का पता लगनेके बाद मरीज को हर 6 महीने बाद अनिवार्य रूप से पीईटी स्कैन कराने होते हैं।"

फैंस से की खुद का टेस्ट कराते रहने की अपील

इसके साथ ही छवि ने अपनी फैंस से आग्रह किया कि अगर उन्हें ब्रेस्ट में कोई गांठ दिखायी दे तो वे इस बारे में लापरवाही ना करें और नियमित बॉडी चेकअप कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जानलेवा ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए नियमित स्व-परीक्षा और मैमोग्राम कराएं। जिन महिलाओं को ब्रेस्ट में कोई बदलाव या कोई गांठ मिले वे इसे गंभीरता से लें और डॉक्टर से सम्पर्क करें। छवि ने लोगों को यह संदेश दिया कि, ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाना ही इसके उपचार का एकमात्र सफल तरीका है। साथ ही छवि ने यह भी कि कहा कि 'कैंसर के मरीजों से कौन सी बातें नहीं कहनी चाहिए"

कैंसर के मरीजों के प्रति संवेदनशील बनने का संदेश दिया

छवि ने आगे लिखा कि"कैंसर न केवल उसके मरीजों के लिए बल्कि उनके आस-पास के सभी लोगों के लिए भी एक बड़ी लड़ाई है। ऐसे में कम से कम आप संवेदनशील बनने के प्रयास करें। सभी मरीजों के लिए कैंसर की यात्रा एक जैसी नहीं होती हैं, इसीलिए, मरीजों और उनकी स्थितियों के बीच तुलना करने की आवश्यकता क्यों है? और अंत में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। छवि ने लिखा कि मैं जैसी भी हूं। मैं भी खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती हूं कि मेरे सोशल मीडिया समुदाय में संवेदनशील लोग हैं। आप लोग मुझे अपने संदेशों और इच्छाओं और अनुभवों के साथ ताकत देते हैं। इसके लिए धन्यवाद।

ब्रेस्ट कैंसर की जांच कैसे की जा सकती है?

ब्रेस्ट कैंसर वैश्विक स्तर पर महिलाओं में होने वाला एक प्रमुख कैंसर का प्रकार है। ब्रेस्ट में गांठें बनना (formation of lump) ब्रेस्ट कैंसर का प्रमुख लक्षण (symptoms of breast cancer) हो सकता है। ये गांठे कैंसर वाली कोशिकाओं के बढ़ने और उनकी तादाद बढ़ने के कारण हो सकती हैं। हालांकि, ब्रेस्ट कैंसर के कुछ दुर्लभ मामलों में पीड़ितों में गांठें नहीं दिखायी देती।

अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्ट्रेटिशियन एंड गायनेकोलॉजी के निर्देशों के अनुसार महिलाओं को 20 वर्ष के बाद हर 3 साल में एक बार (या हर वर्ष) ब्रेस्ट की जांच करवानी चाहिए। इससे ब्रेस्ट कैंसर का समय पर डायग्नोसिस हो पाना संभव हो सकता है। इसी तरह महिलाओं को खुद भी अपना टेस्ट या सेल्फ टेस्ट (Self Test) करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए किसी एक्सपर्ट से सही तकनीक के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और नियमित अपनी जांच करनी चाहिए।

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या हैं? (Symptoms Of Breast Cancer)

गांठ या लम्प्स के अलावा जो समस्याएं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकती हैं वे इस प्रकार हैं-

अंडरआर्म्स वाले हिस्से में गांठें बनना (lumps near underarms0

ब्रेस्ट के आकार में बदलाव

ब्रेस्ट की स्किन में गड्ढे या डिम्पल्स (dimples) बनना

निप्पल का लाल (color change of nipples) होना, पपड़ी बनना

निप्पल से तरल या खून बहना (secretion from nipples)

ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या हैं? (Breast Cancer Causes)

पीरियड्स (periods related problems) से जुड़े बदलाव जैसे कम उम्र में पीरियड्स आना, मेनोपॉज (menopause) या जल्दी-जल्दी पीरियड्स आने की स्थिति।

(periods related problems) से जुड़े बदलाव जैसे कम उम्र में पीरियड्स आना, मेनोपॉज (menopause) या जल्दी-जल्दी पीरियड्स आने की स्थिति। अल्कोहल पीने की आदत (alcohol), सिगरेट (smoking) या ड्रग्स का सेवन

परिवार में किसी और को ब्रेस्ट कैंसर होने पर उनके परिजनों के लिए रिस्क (risk factors of breast cancer) बढ़ सकता है।

अनुवांशिंक कारण (genetics)