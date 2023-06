Satish Kaushik Death: हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता, फिल्म निर्माता और राइटर सतीश कौशिक का निधन (Actor Satish Kaushik Is No More) हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने मुंबई (Mumbai) में उन्होंने अपनी आखिरी सांस लें। सतीश कौशिक की उम्र 66 वर्ष थी। सतीश के मित्र और हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Actor Anupam Kher) ने सतीश की मौत की खबर की पुष्टि की है।

गुरूवार सुबह अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा जिसके बाद हर तरफ शोर मच गया। अनुपम खेर ने बताया कि, उनके दोस्त और मशहूर फिल्म एक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। इसके बाद सतीश कौशिक की मृत्यु के बारे में हर तऱफ चर्चा होने लगी। फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ काम करने वाले कलाकारों और फैंस के बीच सतीश कौशिक के अचानक निधन के बाद सदमे का माहौल है। अभिनेता रितेश देशमुख (Ritesh Deskmukh) औऱ रवीन टंडन (Raveena Tondon) सहित उनके को-स्टार्स ने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी।