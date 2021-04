Coronavirus Cases in India: कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों से जहां देशभर में हाहाकार मचा है वहीं, आईआईटी कानपुर (IIT-Kanpur) के एक्सपर्ट्स ने एक हैरान करनेवाली भविष्यवाणी भी की है। इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होगी तो आनेवाले कुछ दिनों में देश में रोज़ाना एक लाख कोरोना के नये मामले सामने आ सकते हैं। बता दें कि, यह अनुमान एक गणितीय मॉडल पर आधारित है। एक स्टडी में इन एक्सपर्ट्स ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति और हाल के दिनों में दर्ज़ किए गए मामलों और पॉजिटिविटी रेट का अध्ययन किया। ( IIT-Kanpur Speclation on Covid Cases in India) Also Read - Corona in Bihar: बिहार में चढ़ा कोरोना से संक्रमित मरीजों का ग्राफ, स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन को लेकर कही ये बात....

….तो देश में बढ़ते रहेंगे कोरोना केसेस

आईआईटी कानपुर (IIT-Kanpur) के एक्सपर्ट् ने कहा कि कोविड संक्रमित एक व्यक्ति से अन्य कई लोगों को भी संक्रमण हो रहा है। फरवरी 2021 में जहां यह आंकड़ा शून्य से नीचे था, वहीं अब यह बढ़कर 1.25-1.30 तक हो चुका है है। इन शोधकर्ताओं का दावा है कि, अगर इसी दर से लोग यूं हीं संक्रमित होते रहे तो देश में दैनिक स्तर पर एक लाख तक केसेस सामने आ सकते हैं। (Coronavirus Cases in India in future)