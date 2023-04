कोरोनावायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने के कारण सरकार हरकत में आ गई और एक के बाद एक नई गाइडलाइन जारी कर रही है। सरकार ने जहां 3 जनवरी 2022 से 15-18 साल की उम्र के बच्‍चों के लिए कोरोना वैक्‍सीन (Corona Vaccine For Children) लगने की घोषणा की है वहीं ये भी कहा है कि 60 साल की उम्र (Booster Dose for Senior Citizens) पार चुके ऐसे लोग जिन्‍हें कोई बीमारी है वो बूस्‍टर डोज ले पाएंगे। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज्‍यादा है और कोमोरबिटीज (comorbidities) है उन्‍हें बूस्‍टर डोज के लिए डॉक्‍टर के सर्टिफिकेट की जरूरी नहीं पड़ेगी।

#COVID19 | All persons aged 60yrs&above with co-morbidities will not be required to produce/submit any certificate from the doctor, at the time of administration of precaution dose: Union Health Ministry — ANI (@ANI) December 28, 2021