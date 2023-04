New Omicron Cases In Maharashtra: महाराष्ट्र में मिले ओमिक्रोन के 8 नये मामले, मरीजों में दिखे हल्के लक्षण

स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से किसी भी व्यक्ति का विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। (New Omicron Cases In Maharashtra)

New Omicron Cases In Maharashtra: महाराष्ट्र राज्य में ओमिक्रोन का संकट गम्भीर होता नज़र आ रहा है। मंगलवार को राज्य में कोरोना वायरस के नये वेरिएंट ओमिक्रोन से संक्रमण के 8 नये मामले सामने आए आए हैं। इन नये मामलों को जोड़कर अब महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के नए वेरिएंट के कुल संक्रमितों की संख्या 28 तक पहुंच गयी है। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मंगलवार को इन मामलों की पुष्टि की गयी। विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक, ओमिक्रोन के नये मामलों में 7 मुंबई से हैं जबकि, 1 मामला पास के पालघर जिले से है। संक्रमितों में 3 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से किसी भी व्यक्ति का विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। हालांकि, संक्रमितों से एक व्यक्ति नई दिल्ली (New Delhi) और दूसरा बेंगलुरु (Bengaluru) की यात्रा कर चुका है। (New Omicron Cases In Maharashtra In Hindi)

संक्रमितों में दिखे हल्के लक्षण

मिली जानकारी के अनुसार, इनमें से एक मरीज राजस्थान (Rajasthan) से संबंध रखता है और संक्रमित पाए गए लोगों में से 7 को कोविड की दोनों वैक्सीन्स लग चुकी हैं। पॉजिटिव पाए गए 5 लोगों में संक्रमण के हल्के लक्षण देखे गए जबकि, 3 लोगों में ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमण के लक्षण नहीं दिखायी पड़े। इनमें से 2 लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं, अन्य सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है।

बता दें कि, महाराष्ट्र में पाए गए ज़्यादातर ओमिक्रोन के मामले मुंबई और पुणे शहरों से आए हैं वहीं, कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ये मामले फैले हुए हैं। केवल मुंबई और पुणे में ही ओमिक्रोन के 12-12 मरीज पाए गए हैं, जबकि पालघर, ठाणे, लातूर और नागपुर में एक-एक संक्रमित हैं।

समाचार एजेंंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के तीनों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों - मुंबई, पुणे और नागपुर - पर आने वाले यात्रियों की गहन निगरानी वर्तमान में 1 दिसंबर से चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि उच्च जोखिम वाले देशों से कुल 13,615 लोग यहां पहुंचे हैं, जिनमें से 30 की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अन्य देशों से भी 8 नागरिक प्रदेश में पहुंचे है। इन सभी की रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है ताकि यह पुष्टि हो सके कि वे ओमिक्रोन से पीड़ित हैं या नहीं।

(आईएएनएस)