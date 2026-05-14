भारत में फेफड़ों के कैंसर के लिए 7 मिनट की इम्यूनोथेरेपी की शुरुआत

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Written By: Rashmi Upadhyay | Published : May 14, 2026 5:30 PM IST
देश में फेफड़ों के कैंसर के मरीजों के लिए एक ऐसी इम्यूनोथेरेपी लॉन्च की गई है, जो इलाज में लगने वाले समय को 80% तक कम कर देगी। जहां पहले इस प्रक्रिया में घंटों का समय लगता था, अब इसे केवल 7 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इससे पहले कैंसर के मरीजों को इम्यूनोथेरेपी दवाएं नसों के माध्यम से दी जाती थी। इस प्रक्रिया में ड्रिप के जरिए दवा को शरीर तक पहुंचाया जाता था। जिसमें अक्सर 30 मिनट से लेकर एक घंटे या उससे भी अधिक का समय लगता था। लेकिन नई तकनीक के तहत अब इसे 'सबक्यूटेनियस' इंजेक्शन के रूप में विकसित किया गया है, जिसे सीधे त्वचा के नीचे लगाया जा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल सरल है, बल्कि बेहद असरदार भी है।
इस कम समय लेने वाले उपचार के कई अन्य लाभ भी हैं:
इम्यूनोथेरेपी कैंसर उपचार का एक आधुनिक तरीका है। यह कीमोथेरेपी से अलग है क्योंकि यह सीधे कैंसर कोशिकाओं को मारने के बजाय शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, ताकि शरीर खुद कैंसर से लड़ सके। यह तकनीक विशेष रूप से फेफड़ों के कैंसर के अंतिम चरणों में काफी प्रभावी साबित हो सकती है।
भारत में, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने इसे उन लोगों के लिए मंजूरी दे दी है जो नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर (NSCLC) के 'एडजुवेंट' या 'मेटास्टेटिक' अवस्था से जूझ रहे हैं। कुछ खास मामलों में, इसका उपयोग बिना कीमोथेरेपी के एकल उपचार के रूप में भी किया जा सकता है।