Mumbai man infected by Covid XE variant: मुंबई में 67 वर्षीय व्यक्ति कोरोना के XE वेरिएंट से संक्रमित, BMC द्वारा देश में एक्सई के दूसरे मामले की पुष्टि

संक्रमित व्यक्ति एक 67 वर्षीय पुरुष है, जिसने मुंबई से गुजरात के वडोदरा (Vadodara) तक की यात्रा की थी।(Mumbai man infected by Covid XE variant)

Mumbai man infected by Covid XE variant: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) में कुछ दिनों पहले एक एक्सई वेरिएंट के संदिग्ध मामले की सूचना दी गयी थी वह उसकी पुष्टि कर दी गयी है। मुंबई महानगरपालिका यानि बीएमसी (BMC) द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि की गयी है कि संदिग्ध व्यक्ति ओमिक्रोन के एक्सई वेरिएंट (the new XE variant) से ही संक्रमित है। मिली जानकारी के अनुसार, कोरोनोवायरस वेरिएंट ओमिक्रोन एक्सई के मामले की पुष्टि एनसीडीसी, दिल्ली द्वारा भी की गयी है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, संक्रमित व्यक्ति एक 67 वर्षीय पुरुष है, जिसने मुंबई से गुजरात के वडोदरा (Vadodara) तक की यात्रा की थी। वडोदरा में होटल में 12 मार्च को किए गए एक टेस्ट की रिपोर्ट में इस व्यक्ति को कोविड संक्रमित पाया गया था। (Mumbai man infected by Covid XE variant In Hindi.)

संक्रमित में नहीं दिखे संक्रमण के लक्षण

हालांकि, संक्रमित व्यक्ति में हल्का बुखार के अलावा और कोई लक्षण नहीं दिखाए गए थे। संदिग्ध व्यक्ति के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग (genome sequencing) के लिए भेजे गए थे और शनिवार को जो परिणाम आए, उसमें ओमिक्रोन एक्सई वेरिएंटसे संक्रमण की पुष्टि कर दी गयी। मिली जानकारी के अनुसार संक्रमित पाए गए व्यक्ति को कोविशील्ड वैक्सीन की दो खुराकें लगायी गयी थीं। अभी भी उन्हें पूरी तरह से एसिम्पटोमैटिक और स्थिर बताया जा रहा है, और अब उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

बता दें कि बीते सप्ताह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटी महिला फिल्म कॉस्ट्यूम डिजाइनर को ओमिक्रोन एक्सई वेरिएंटसे संक्रमित घोषित किया गया था, लेकिन बाद में केंद्र ने इससे इनकार किया।

केंद्र सरकार की तरफ से कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि जीनोमिक संरचना में बार-बार बदलाव वायरस के प्राकृतिक जीवन चक्र का हिस्सा है। साथ ही लोगों को सभी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई।

