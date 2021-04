कोरोना संक्रमण से अब तक भाग रहे दो राज्‍य उत्‍तर प्रदेश और बिहार भी बुरी तरह से वायरस की चपेट में आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब इन दोनों राज्‍यों से रोज हजारों की संख्‍या में केस न आ रहे हो। अगर बिहार (Coronavirus in Bihar) की बात करें तो राजधानी पटना समेत 6 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के 60 प्रतिशत से भी ज्‍यादा केस हैं। इनमें पटना के अलावा गया, भागलपुर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और सीवान शामिल हैं। वर्तमान में बिहार में कोरोना के कुल सक्रिय केस 7504 हैं। इसके साथ ही दुख की बात ये है कि बिहार में कोरोना वैक्‍सीन का स्‍टॉक सिर्फ अगले 2 दिनों के लिए बचा है। ऐसे में यदि राज्‍य को जल्‍द से जल्‍द वैक्‍सीन न मिली तो वायरस और भी ज्‍यादा विकराल हो सकता है। वहीं, उत्‍तर प्रदेश (Coronavirus in Uttar Pradesh) की स्थिति भी काफी बुरी है। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां नाइट कफ्यू लगा दिया गया है, बावजूद इसके मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। नोएडा के डीएम ने तो प्रोटोकॉल तोड़ने पर कंपनी और संस्थानों को सील करने तक की बात कह दी है। यूपी में पिछले 24 घंटे 8,500 से भी ज्‍यादा केस आए हैं और कोविड संक्रमण के कारण 39 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 4 जिले लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर ऐसे हैं जहां कोरोना के 50 प्रतिशत से भी ज्‍यादा केस हैं। Also Read - Uttar Pradesh Night curfew : लखनऊ व कानपुर समेत यूपी के इन जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू, आज रात से होगा लागू

Also Read - दिल्‍ली हाईकोर्ट का आदेश- कार में अकेले जा रहे हैं तब भी लगाना होगा मास्‍क, वरना लगेगा इतने रुपए का जुर्माना

बिहार में बहुत खतरनाक है कोरोना की दूसरी लहर

बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य में एक सप्ताह से एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। बिहार में गुरुवार को 1,911 नए मामले सामने आए हैं जो इस साल में एक दिन में सबसे अधिक है। नए संक्रमितों के मिलने के साथ ही राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 7,000 को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान 1,911 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। इनमें अकेले पटना जिले में 743 मामले हैं। इसके अलावा गया में 201, भागलपुर में 145, मुजफ्फरपुर में 93, मुंगेर में 61, बेगूसराय में 56, सारण में 38, नालंदा में 33, पूर्णिया में 31 और पश्चिम चंपारण में 25 नए संक्रमित मिले हैं। Also Read - Coronavirus In Delhi: दिल्ली में 3,548 नए कोविड मामले आए सामने, 15 लोगों की मौत

बिहार में अब तक 2.73 लाख लोग कोरोना से संक्रमित

बिहार में अब तक कोरोना के कुल 2.73 लाख मामले सामने आए हैं, जिसमें से अब तक 2.64 लाख संक्रमित संक्रमणमुक्त हो चुके हैं। इस दौरान संक्रमण की वजह से राज्य में 1,595 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को पूरे राज्य में 89,704 कोरोना वायरस की जांच की गई। पिछले वर्ष मार्च से लेकर अब तक राज्य में 2.42 करोड़ से ज्यादा जांच की जा चुकी हैं, जिनमें अब तक 2,73,830 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं।

नीतिश कुमार ने लिखा जनता के लिए स्‍पेशल खत

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारवासियों के नाम खुला पत्र लिखकर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। नीतीश कुमार ने पत्र में लिखा है कि एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित रखने की सरकार की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कोरेाना को लेकर अब तक हमलोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, “कोरोना महामारी एक आपदा है और हमने हमेशा कहा है कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। सरकार ने संक्रमण से बचाव और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च किए गए हैं।”