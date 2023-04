राजधानी दिल्ली में ओमिक्रोन के मामले बढ़ने से चिंता भी बढ़ी, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, घर पर ही मुहैया करायी जाएगी मरीजों को मदद

यूरोप में तेजी से फैलते ओमिक्रोन वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी, प्रसार को रोकने के लिए दी ये सलाह

बीते दिन राजधानी दिल्ली में ओमिक्रोन के कुल 57 मामले सामने आए जो कि राज्यवर काउंटिंग में सबसे अधिक हैं।

Omicron In Delhi: कोरोना वायरस के नये वेरिएंट ओमिक्रोन का अब गम्भीर असर भारत में दिखायी देने लगा है। देश में ओमिक्रोन के मामलों की संख्या बढ़कर 213 हो गयी है वहीं, बीते दिन राजधानी दिल्ली में ओमिक्रोन के नये मामले सामने आने के बाद राजधानी में ओमिक्रोन के मामलों की कुल संख्या 57 हो गयी। इन मामलों की संख्या राज्यवर काउंटिंग में सबसे अधिक हैं। दिल्ली में सर्दियों का मौसम शुरू होने और लोगों में सर्दी-खांसी जैसे कोविड के लक्षणों से मिलती-जुलती समस्याओं में बढ़ोतरी की संभावना भी इस मौसम में बढ़ जाती है। ऐसे में ओमिक्रोन का बढ़ता संकट चिंता बढ़ा सकता है। (Omicron In Delhi In Hindi)

दिल्ली में बढ़ा ओमिक्रोन संकट

वहीं, गुरुवार शाम तक दिल्ली में ओमिक्रोन मामलों की संख्या 64 तक पहुंच गयी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मामलों में बढ़ोतरी की पुष्टि की गयी। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में कोरोना वायरस की संभावित थर्ड वेव (third wave of coronavirus in Delhi) से जुड़ी तैयारियों के बारे में चर्चा की गयी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में ओमिक्रोन वेरिएंटके प्रसार को रोकने और इससे जुड़ी तैयारियों का भी जायजा लिया।

Delhi | CM Arvind Kejriwal holds a high-level meeting as Delhi reports 64 Omicron cases (as per Ministry of Health and Family Welfare) and to strengthen home isolation managment for COVID19 patients pic.twitter.com/9hjAxgT5jc — ANI (@ANI) December 23, 2021

मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राज्य में ओमिक्रोन के प्रसार को निंयत्रित करने के लिए नयी गाइडलाइंस की भी घोषणा की।

We appeal to persons with mild symptoms to stay at home, don't rush to hospital. Under our home isolation module, our healthcare workers will visit patients at their residence, conduct tele-counselling & also give a kit containing oximeter etc to them: Delhi CM Kejriwal pic.twitter.com/rnHMLwwS6M — ANI (@ANI) December 23, 2021

राजधानी में बढ़े कोरोना वायरस के मामले

बुधवार को राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के 125 नए मामले सामने आए, जो पिछले छह महीनों में सबसे ज्यादा हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, शहर में 22 जून को 134 कोविड मामले दर्ज किए गए थे। राजधानी शहर में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रोन वेरिएंटके प्रकोप के बाद से मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है। हालांकि, पिछले 24 घंटों में कोविड से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली में मरने वालों की कुल संख्या 25,102 है। हालांकि, शहर में संक्रमितों की कुल संख्या 14,42,515 हो गई है।

You may like to read

सक्रिय मामलों की संख्या में भी 624 की वृद्धि देखी गई है, जो पिछले पांच महीनों में सबसे अधिक है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शहर में 16 जुलाई को कुल 657 सक्रिय मामले थे।

दिल्ली की कोविड संक्रमण दर पिछले दो दिनों में 0.2 प्रतिशत पर बनी हुई है। एक दिन में 58 मरीज ठीक होने के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 14,16,789 हो गई है। वर्तमान में कुल 289 कोविड रोगियों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है।

98.21 प्रतिशत रिकवरी दर के साथ दिल्ली में सक्रिय कोविड दर 0.043 प्रतिशत है। शहर में कोविड की मृत्यु दर 1.74 प्रतिशत है। शहर में कोविड कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या बढ़कर 184 हो गई है।

(आईएएनएस)