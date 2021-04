चैत्र नवरात्रों (chaitra navratri 2021) में व्रत के दौरान कुट्टू के आटे (Kuttu ka Atta) का काफी सेवन किया जाता है। लेकिन राजधानी दिल्‍ली में कुट्टू का आटा खाने से 500 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। मंगलवार देर रात को मिलावटी कुट्टू का आटा (Buckwheat in hindi) खाने से 500 लोगों को पेट में दर्द, दस्‍त और उल्‍टी जैसे लक्षण महसूस हुए। जिसके चलते उन्‍हें देर रात पूर्वी दिल्‍ली के लाल बहादुर शास्‍त्री अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। पूर्वी दिल्‍ली के डीसीपी के अनुसार कल्‍याणपुरी पुलिस स्‍टेशन में दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सभी बीमार लोग कल्‍याणपुरी, त्रिलोकपुरी और खिचड़ीपुर जैसे आसपास के इलाके के हैं। Also Read - कुट्टू का या फिर सिंगाड़े का नवरात्रों में बॉडी को फिट और शेप में रखने के लिए कौन सा आटा खाएं! जानें कौन सा आटा है बेस्ट

Delhi: Many residents of Kalyanpuri area report at LBS Hospital following stomach ache, diarrhoea &vomiting complaints, due to having Buckwheat (Kuttu Ka Atta) for dinner

"I vomited, felt dizzy after having it for dinner.Many others admitted here have same issue," says a patient pic.twitter.com/QINoJA0jzA

— ANI (@ANI) April 14, 2021