दिल्‍ली में कोरोना मरीज अस्‍पतालों में बेड और ऑक्‍सीजन की कमी से खासे जूझ रहे हैं। अस्‍पताल में बेड पहले से भरे होने के कारण डॉक्‍टर भी नए मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। दिल्‍ली में सबसे ज्‍यादा डिमांग आईसीयू बेड्स की है। ऐसे में कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में केजरीवाल सरकार ने तारीफे काबिल काम किया है। दिल्‍ली के रामलीला मैदान में 500 ICU बेडों का अस्‍थायी अस्‍पताल बनकर तैयार हो गया है। इसे बनने में केवल 10 दिनों का वक्‍त लगा। आज मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल इस अस्‍पताल का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि इस अस्‍पताल को जीटीबी अस्‍पताल के साथ जोड़ा गया है। यहां मरीजों के लिए रोज 22 मीट्रिक टन ऑक्‍सीजन दी जाएगी। इसके लिए ऑक्सीजन के टैंकर अस्पताल के बाहर खड़े किए जाएंगे। Also Read - दिल्‍ली में एक बार फिर होने लगी वैक्‍सीन की किल्‍ल्त, CM केजरीवाल के पास बचा है सिर्फ 6 दिनों का स्‍टॉक

क्‍योंकि 500 आईसीयू बेड का अस्‍पताल बनकर तैयार हो गया है इसलिए सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राजेंद्र पाल ने इस अस्पताल का दौरा कर व्‍यवस्‍थाओं का जायजा लिया। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि इस अस्‍थायी अस्‍पताल को बनने में सिर्फ 2 हफ्तों का समय लगा है और इसके लिए उन्‍होंने सभी इंजीनियरों का हार्दिक आभार व्‍यक्‍त किया। Also Read - केजरीवाल ने कहा, मेरी गारंटी है, दिल्‍ली को इतनी ऑक्‍सीजन मिले तो 1 भी कोरोना मरीज की मौत नहीं होगी

500 ICU beds have been constructed in 2 weeks at Ramlila Maidan opp. GTB hospital. Patients will be admitted from tomorrow. My heartfelt gratitude to all the engineers who made it happen in record time. pic.twitter.com/PbI917IYmc Also Read - Delhi Covid News: राज्‍य को मिली 700 मीट्रिक टन ऑक्‍सीजन, सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दिया धन्‍यवाद

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 10, 2021