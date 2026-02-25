Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Asli Or Nakli Doodh Kaise Pehchane: सिर्फ दिल्ली ही नहीं, भारत के कई राज्यों में खाने में मिलावट होने की वजह से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम कस्बे में मिलावटी दूध पीने से कम से कम चार लोगों की मौत की खबर सामने आई है। साथ ही 12 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से दो वेंटिलेटर पर हैं। ताजुब की बात यह है कि कभी पनीर, कभी चाप तो कभी पानी में मिलावट की वजह से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है।
ऐसी खबरें लोगों के मन में भय पैदा करती हैं, कि क्या हमारे घर पर जो दूध आ रहा है वह असली है या नकली? थोड़ी सी जागरूकता आपको व आपके परिवार को बीमार होने से बचा सकती है। इसलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में FSSAI द्वारा बताए गए असली और नकली दूध की पहचान करने के कुछ तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। ताकि मिलावट के इस दौर में आप थोड़ी सावधानी बरत पाएं।
बता दें कि पूर्वी गोदावरी जिला प्रशासन ने सोमवार यानी कि 23 फरवरी, 2026 को बताया कि आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम शहर में मिलावटी दूध पीने से 48 घंटों में लिवर फेलियर की वजह से चार व्यक्तियों की मौत हो गई। आंकड़े सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। 12 लोग बीमार हो गए और 8 लोगों पेशाब न आने की समस्या से परेशान हैं। इन सभी का काकीनाडा और राजामहेंद्रवरम शहरों में इलाज चल रहा है। आगे की पड़ताल के लिए दूध पीने वाले 73 परिवारों के ब्लड सैंपल लिए हैं ताकि अन्य लोगों को गंभीर समस्या से बचाया जा सके।
दिन-ब-दिन मिलावट के केस बढ़ने की वजह से लोगों में डर बैठा जा रहा है, क्योंकि दूध एक ऐसा पदार्थ है जो हर घर में पिया व कई उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में दूध में ही मिलावट की वजह से मौत के आंकड़ों का बढ़ना भयावह हैं।
आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम शहर में पिए गए मिलावटी दूध की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अगर हम आमतौर पर की जाने वाली मिलावट की बात करें तो दूध में पानी के अलावा डिटर्जेंट, स्टार्च, यूरिया, मैदा, फॉर्मेलिन, बेंजोइक एसिड, साबुन, वेजिटेबल ऑयल और अमोनियम सल्फेट जैसे कई चीजें मिलाई जाती हैं।
FSSAI ने अपनी एक रिपोर्ट में असली और नकली दूध की पहचान करने के कुछ तरीके बताए हैं जो इस प्रकार हैं-
दूध और मिल्क प्रोडक्ट जैसे खोया, छेना, पनीर आदि में स्टार्च की मिलावट का पता लगाने का तरीका-
