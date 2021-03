उत्‍तर प्रदेश से एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यूपी में एक 38 साल के व्‍यक्ति को कोरोना की डोज (38-yr-old dies after getting COVID-19 vaccine in uttar pradesh) दी गई है। वैक्‍सीन लगने के 2 दिन बाद ही उस व्‍यक्ति की मौत हो गई। हालांकि डॉक्‍टर व्‍यक्ति की मौत की वजह वैक्‍सीन को नहीं मान रहे हैं। हेल्‍थ अधिकारियों के मुताबिक 38 साल के लालमणी की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण हुई है। CMO यानि कि चीफ मेडिकल ऑफिसर पीडी गुप्‍ता ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि कि मरने वाले व्‍यक्ति के लीवर और पेट के बाईं तरफ सूजन थी। इसके साथ ही CMO ने ये भी अस्‍पताल प्रशासन से ये भी पूछा है कि आखिर 45 साल से कम उम्र के व्‍यक्ति को वैक्‍सीन कैसे लग गई? Also Read - देश में दोबारा बढ़ा कोरोनावायरस का खतरा, दक्षिण अफ्रीका, यूके, ब्राजील के न्यू कोरोना म्यूटेंट के मिले 400 संक्रमित

दरअसल देशभर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्‍सीनेशन का पहला चरण और 1 मार्च से दूसरा चरण शुरू हो गया है। पहले चरण में जहां सिर्फ हेल्‍थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्‍सीन लग रही थी वहीं अब दूसरे फेज में 60 साल की उम्र से अधिक के लोगों के साथ ही उन लोगों को भी कोरोना की डोज दी जा रही है जो कोमोरबिडिटी का शिकार है।

Also Read - Gurudham Temple : उत्‍तर प्रदेश का ये मंदिर बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट, मंदिर में एकसाथ थे 14 हजार लोग

मरने वाले व्‍यक्ति लालमणी को सरकारी अस्‍पताल लालगंज प्राइमरी हेल्‍थ केयर में सोमवार को वैक्‍सीन लगी थी। उनकी पत्‍नी का कहना है कि वैक्‍सीन लगने के बाद उन्‍हें शरीर में दर्द और सुस्‍ती की शिकायत हुई थी। जिसके चलते बुधवार की सुबह उन्‍हें अस्‍पताल ले जाया गया। डॉक्‍टर ने उन्‍हें दवा दी लेकिन लालमणी को तुरंत उल्‍टी होने लगी जिसके बाद उनकी मौत हो गई।

लालमणी की पत्‍नी का कहना है कि उनके पति की मौत वैक्‍सीन के कारण ही हुई है। उन्‍होंने स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारियों से अपील की है कि वो मामले की जांच करें और उनके पति की मौत का कारण बताएं। पत्‍नी के आरोप के बाद ही लालमणी की बॉडी को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा गया जिसकी रि‍पोर्ट भी उसी रात आ गई। जिन डॉक्‍टर्स ने पोस्टमार्टम किया है उनका कहना है कि व्‍यक्ति की मौत वैक्‍सीन की वजह से नहीं बल्कि ब्रेन में जरूरत से ज्‍यादा ब्‍लीडिंग होने के कारण हुई है।