पाकिस्तान के डॉक्टर की इस 1 गलती की वजह से 331 बच्चे हुए HIV से संक्रमित, मीडिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा

पाकिस्तान में HIV से संक्रमित बच्चों के मामले काफी तेजी बढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर एक रिपोर्टिंग की गई। इस रिपोर्टिंग में देखा गया है कि HIV के बढ़ते मामलों के जिम्मेदार वहां के डॉक्टर्स और स्टाफ हैं। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं-

HIV infection in Children

HIV संक्रमण का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले युवाओं की छवि बनती हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि यह संक्रमण सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। HIV संक्रमण फैलने के पीछे कई अन्य वजह हो सकती हैं, जिसमें हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही भी हो सकती है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब में नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच लगभग 331 बच्चों में HIV संक्रमण पाए गएं हैं। एक बड़े मीडिया द्वारा की एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रकोप का जिम्मेवार पाकिस्तान के डॉक्टर्स और वहां के स्टाफ हैं।

पाकिस्तान के डॉक्टर्स और स्टाफ एक ही सिरिंज का बार-बार कर रहे हैं इस्तेमाल

रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के बच्चों में फैल रहे HIV संक्रमण का कारण वहां के डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही है। देखा गया है कि वहां के हॉस्पिटल में एक ही सिरिंच का बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से संक्रमण तेजी से फैला। मीडिया द्वारा पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल की गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग की गई थी।

इस रिकॉर्डिंग में देखा गया कि एक ही सीरिंज में बार-बार दवा डालकर कई बच्चों को दी जा रही थी। रिपोर्ट अनुसार, एक सिरिंज का इस्तेमाल कम से कम 10 बार तक किया गया, जिससे HIV वायरस के फैलने की आशंका और बढ़ गई।

अधिकतर बच्चे संक्रमित हुई से हुए प्रभावित

स्वास्थ्य रिकॉर्ड बताते हैं कि पाकिस्तान के बच्चों में आए HIV के 331 मामलों में से आधे से अधिक मामले संक्रमित सुइयों की वजह से प्रभावित हुए हैं। 97 बच्चों पर की गई स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 4 बच्चों की माताएं ही HIV पॉजिटिव थीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संक्रमण का मुख्य कारण मां से बच्चे में संक्रमण नहीं था। यह मामला सबसे पहले 2024 के अंत में सामने आया, जब एक स्थानीय डॉक्टर ने बच्चों में HIV के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी। इनमें से कई बच्चों का इलाज उसी अस्पताल में हुआ था।

मेडिकल सुपरिंटेंडेट को किया सस्पेंड, फिर भी जारी रही लापरवाही

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2025 में सरकारी कार्रवाई के तहत हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन फिर भी इस तरह की लापरवाही होती जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि हॉस्पिटल के कर्मचारी अपने हाथों में बिना दस्ताने इंजेक्शन लगा रहे थे, मेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निपटान नहीं हो रहा था और इस्तेमाल किए गए उपकरण बेकार हालत में यहां-वहां पड़े थे।

हॉस्पिटल ने आरोंपो को किया खारीज

बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सामने आए वीडियो या तो पुराने हैं या फिर बनाए गए हैं। वहीं, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अभी तक इस हॉस्पिटल को सीधे तौर पर इस प्रकोप से जोड़ने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है।

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एक्सर्ट्स का मानना है कि इंजेक्शन पर अत्यधिक निर्भरता, मेडिकल सप्लाई की कमी और स्वास्थ्यकर्मियों की अपर्याप्त ट्रेनिंग जैसी समस्याएं इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। उनका कहना है कि यह स्थिति पाकिस्तान में पहले भी देखी गई है, जहां खराब मेडिकल स्थिति के कारण स्थिति काफी खराब हो रही है।

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Highlights

331 पाकिस्तान के बच्चे HIV संक्रमण से संक्रमित हुए हैं।

पाकिस्तान के अस्पताल की रिकॉर्डिंग सामने आई है।

रिकॉर्डिंग में बच्चों को एक ही सुई से अलग-अलग बच्चों को दवा दी जा रही है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।