कर्नाटक के कोडागु जिले में 32 स्कूली छात्र पाए गए कोविड पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर

छात्रों के कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद कर्नाटक राज्य का स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर आ गया है।

Covid Positive Students In Karnataka School : कर्नाटक के एक स्कूल में 32 छात्रों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह मामला केरल की सीमा से लगे कोडागु जिले ( Kodagu district) का है जहां एक बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले 32 छात्रों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि की गयी है। छात्रों के कोविड-19 पॉजिटिव (Covid Positive Students In Karnataka Boarding School In Hindi) आने के बाद कर्नाटक राज्य का स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर आ गया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार कोडागु जिले में शुरूआत में रोज़ाना 8 से 10 कोविड मामलों के सामने आने और उनकी पुष्टि की रिपोर्ट दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब नये कोरोना केसेस की दैनिक आंकड़ा बढ़कर लगभग 30 तक पहुंच चुका है। (coronavirus cases in Karnataka)

270 छात्रों में से 32 में संक्रमण की पुष्टि

मिली जानकारी के अनुसार, मदिकेरी ( Madikeri) के पास गलीबीडु गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय (Jawahar Navodaya Vidayalaya) के इन सभी छात्रों में कोरोना के लक्षण दिखायी दिए। इन सभी में एक सप्ताह से अधिक समय तक सर्दी और खांसी जैसे लक्षण देखे गए। जिसके बाद स्कूल के कुल 270 छात्रों की कोविड टेस्टिंग करायी गयी और टेस्टिंग में 22 छात्रों को कोरोना संक्रमित पाया गया था। वहीं, अन्य 10 छात्र, जिनका टेस्ट कुछ समय बाद किया गया उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पायी गयी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सभी छात्रों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और स्कूल को सील कर दिया गया है। इसके अलावा, स्कूल में काम करने वाले 40 सदस्यों के पूरे स्टाफ का भी टेस्ट किया गया है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से न घबराने की सलाह दी गयी है। हालांकि, विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह स्थिति कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से जुड़ी हुई नहीं है।

TRENDING NOW

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ) वेंकटेश ने बताया कि, "स्कूल को सावधानी बरतने और अन्य बच्चों पर भी ध्यान देने की सलाह दी गयी है। छात्रों में बुखार (Fever) और सांस लेने में दिक्कत (Breathing difficulties) जैसे लक्षण दिखायी देने के बाद स्कूल प्रिंसिपल को हमसे संपर्क करने के लिए कहा गया है। छात्रों को यह भी बताया गया है कि उन्हें क्या करना है। मैंने बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल का दौरा किया है और हम स्थिति पर नज़र बनाएं हुए हैं।"

(आईएएनएस)

RECOMMENDED STORIES