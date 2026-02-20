FDC दवाएं क्या हैं और सरकार इन्हें क्यों बैन कर रही है? कहीं आपकी दवा भी तो इस लिस्ट में नहीं?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
29 vitamin-mineral FDC drugs under review for possible ban over irrational : भारत में दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता को लेकर सरकार का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। इसी दिशा में अब 29 फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाएं, जिनमें विटामिन और मिनरल शामिल हैं, संभावित प्रतिबंध के दायरे में आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दवाओं पर थेरैप्यूटिक जस्टिफिकेशन यानी चिकित्सीय औचित्य की कमी और सुरक्षा से जुड़े सवालों के कारण जांच चल रही है। जांच के दौरान अगर दवाओं में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो इन्हें बाजार से पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा।
मायो क्लीनिक की वेबसाइट प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) ऐसी दवाएं होती हैं जिनमें दो या अधिक एक्टिव तत्व एक साथ मिलाए जाते हैं। इस तरह की दवाएं टैबलेट, कैप्सूल और सिरप के तौर पर बाजार में आसानी से मिलती हैं। FDA दवाओं को तब रैशनल कैटेगरी में डाला जाता है, जब उनको बनाने वाले केमिकल्स का मिश्रण सही न हो।
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (2015) ने कई FDC दवाओं को इर्रैशनल बताया था। इन्हीं में से 29 विटामिन और मिनरल संयोजन हाल ही में फिर समीक्षा के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दवाओं में अनावश्यक संजोयन हैं, व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा रहा है। अब 29 विटामिन-मिनरल FDC इसी समीक्षा प्रक्रिया के तहत फिर जांच में हैं। इस एक्शन के बाद ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की उपसमिति, जिसकी अध्यक्षता क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विशेषज्ञ नीलिमा क्षीरसागर कर रही हैं, इन दवाओं की सुरक्षा की समीक्षा कर रही है।
लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सभी कॉम्बिनेशन आवश्यक नहीं होते और कई बार अनावश्यक तत्व जोड़ दिए जाते हैं। जिससे यह मरीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अगर इस तरह की दवाओं पर बैन लगता है तो, इससे मरीज को कई तरह से फायदा पहुंचेगा, इसमें शामिल है
