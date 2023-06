New Covid Cases In Kolkata: कोलकाता स्थिति IIM-C में 28 छात्र कोविड पॉजिटिव, कैम्पस को किया गया नियंत्रण क्षेत्र घोषित

New Covid Cases In Kolkata: कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके जोका में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान-कलकत्ता (आईआईएम-सी) परिसर, कोविड-19 की चपेट में आ गया है, क्योंकि यहां के 28 छात्र कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोलकाता नगर निगम (kolkata municipal corporation) के अधिकारी स्थिति के नियंत्रण में आने तक पूरे परिसर को एक नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रहे हैं। केएमसी के मेयर फिरहाद हकीम (Firhad Hakim, Mayor, Kolkatta) ने कहा कि 28 छात्र कोरोना की चपेट में आए हैं और 58 अन्य को आइसोलेशन में रखा गया है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, मेयर ने कहा, "हमने तीन दिनों के अंतराल पर परिसर के भीतर रेंडम टेस्ट का प्रस्ताव दिया है। यदि संस्थान के अधिकारी इस मामले में सहयोग करने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो हमारे पास स्थिति के नियंत्रण में आने तक पूरे परिसर को एक नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।" (New Covid Cases In Kolkata Updates in Hindi.)

इस वजह से वायरस फैलने की संभावना अधिक

यह पता चला है कि सभी 28 छात्र, जिन्होंने कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है, दो अलग-अलग प्रयोगशालाओं से दो अलग-अलग टेस्ट किए गए थे। हाकिम का कहना है कि चूंकि कई छात्र बाहर से आते हैं, इसलिए वायरस के तेजी से फैलने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा, "केएमसी का मुख्य लक्ष्य अब वायरस के प्रसार को रोकना है। अगर इसे नियंत्रण में रखा जा सकता है, तो एक और महामारी या अर्ध-महामारी की स्थिति को टाला जा सकता है।"

राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार सुबह जारी बुलेटिन के अनुसार, पश्चिम बंगाल से गुरुवार को 42 के मुकाबले 50 नए कोविड-19 मामले सामने आए। हालांकि, राज्य में पिछले सात दिनों से कोविड से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है।

शुरुआत से ही राज्य में कुल 20,18,763 मामले दर्ज किए गए हैं। रिकवरी रेट 98.93 फीसदी है।

(आईएएनएस)

