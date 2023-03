कोरोना के बीच ब्रिटेन में स्कारलेट फीवर से 19 बच्चों की मौत,जानें बीमारी के शुरूआती 3 लक्षण

मिली जानकारी के मुताबिक, सितंबर से दिसंबर तक स्कारलेट फीवर के लगभग 30 हजार मरीजों की पहचान हो चुकी है।

Scarlet Fever Causes And Symptoms: चीन, अमेरिका के साथ ही दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद हड़कंप मचा हुा है वहीं अब ब्रिटेन में एक नयी बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में स्कारलेट बुखार के कई मामले सामने (Scarlet fever in Britain) आए हैं। वहीं, 19 बच्चों की मृत्यु स्कारलेट बुखार के कारण हो गयी है। ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, बीते सप्ताह तक स्कारलेट फीवर के लगभग 10 हजार नये केसेस की पुष्टि हुई है। जानकारों का अनुमान है कि ब्रिटेन के बाद जल्द ही यह बुखार अमेरिका भी पहुंच सकता है। (Scarlet Fever Causes And Symptoms In Hindi)

ब्रिटेन के स्थानीय अखबार गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 12 सितंबर से दिसंबर तक लगभग 30 हजार लोग स्कारलेट बुखार से पीड़ित पाए जा चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार, इससे पहले 2017 और 2018 में भी स्कारलेट बुखार के मामले ब्रिटेन में देखने को मिले थे। 5 साल पहले मिले केसेस की तुलना में इस साल स्कारलेट फीवर के केसेस में 128 % बढ़ोतरी देखी गयी। (Scarlet Fever Causes And Symptoms In Hindi)

स्कारलेट बुखार कैसे फैलता है? (Scarlet Fever Causes In Hindi)

भारत में स्कारलेट बुखार को लाल बुखार भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का बैक्टेरियल इंफेक्शन (Bacterial Infection) है जो ग्रुप ए स्ट्रेप बैक्टेरिया (Group A Strep Bacteria) की वजह से फैलता है। यह बैक्टेरिया स्वस्थ व्यक्ति के खून में पहुंचकर व्यक्ति को बहुत बीमार कर सकता है। संक्रमण गम्भीर होने के बाद यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। वहीं, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल सकता है। इस बुखार का रिस्क 5 साल से 15 साल के बच्चों के बीच बहुत अधिक होता है। स्कारलेट बुखार होने पर व्यक्ति में ये लक्षण दिखायी दे सकते हैं-