कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित मायानगरी मुंबई (Coronavirus in Mumbai) से एक हैरान करनेवाली ख़बर सामने आयी है। यहां एक रियालिटी टीवी शो के सेट पर काम करने वाले कुल 18 लोगों को एक साथ कोरोना संक्रमण हो गया है। मंगलवार को फिल्म उद्योग कर्मचारी संघ ने इस ख़बर की पुष्टि की और बताया कि डांस दीवाने (Dance Deewane) नामक टीवी रियालिटी शो के 18 से अधिक मेम्बर्स के कोविड संक्रमित होने की जानकारी अब तक उन्हें मिल चुकी है। ( Reality Show Crew Members tests Covid Postitive in Mumbai)

बता दें, यह एक डांस प्रतियोगिता पर बेस्ड रियालिटी शो है जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) भी बतौर जज हिस्सा लेती हैं। शो के मेम्बर्स के कोविड इंफेक्टेड होने की बात पर 'कलर्स' चैनल के प्रतिनिधि ने बताया कि, माधुरी और शो के प्रतिभागी शो के तीसरे सीज़न की शूटिंग कर रहे थे। जहां कुछ सदस्यों को कोरोना इंफेक्शन हो गया। (Dance Deewane hit by corona)

सभी संक्रमितों को क्वारंटाइन में भेजा गया

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्पलॉइज (FWICE) की ओर से कहा गया है कि इतनी भारी तादाद में एक ही जगह काम करने वाले लोगों का कोविड संक्रमित पाया जाना बहुत ही परेशान करनेवाली बात है। एफडब्ल्यूआईसीई की ओर से यह भी कहा गया कि, सभी प्रॉडक्शन हाउसेस को ज़रूरी सावधानी बरतने और शूटिंग में हिस्सा ले रहे लोगों की सेफ्टी के इंतज़ाम सुनिश्चित करने चाहिए। (Dance Deewane hit by corona)

माधुरी दीक्षित हैं सुरक्षित

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सभी कोविड पॉजिटिव क्रू मेम्बर्स होम क्वारंटाइन में हैं। जबकि, माधुरी दीक्षित और शो के अन्य जज धर्मेंश (Dharmesh) और तुषार कालिया (Tushar Kalia) और राघव जुएल (शो के होस्ट) ठीक हैं। बता दें कि माधुरी इन दिनों मालदीव में हैं। क्रू मेम्बर्स के पॉजिटिव आते ही वे मालदीव चली गयीं और वहीं अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं।