बिहार में किशोरों, फ्रंट लाइन वर्कर्स, बुजुर्गों को लगेगा बूस्टर डोज, 3 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण अभियान

बिहार के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे।

Vaccination in Bihar: बिहार में नए साल पर कोरोना टीकाकरण (corona vaccination on new year in bihar) का नया अभियान चलेगा। इसके तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों तथा फ्रंट लाइन वर्कर, बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज दिया जाना है। राज्य में इसके लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक, 15 से 18 वर्ष के 83 लाख 46 हजार किशोरों को टीके की खुराक दी जाएगी। इसके अलावे 60 साल या उससे अधिक उम्र के करीब 19 लाख बुजुर्गों को तथा 5 लाख 24 हजार हेल्थ वर्कर तथा करीब पांच लाख फ्रंट लाइन वर्कर को भी टीका की बूस्टर डोज दी जाएगी।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहते हैं कि टीकाकरण के लक्ष्य (Corona Vaccination in Bihar) को हम लोग आसानी से पूरा कर लेंगे और उसकी पूरी कार्ययोजना भी बन गई हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि टीका भी पर्याप्त हैं। टीकाकरण के लिए बच्चों का ऑनलाइन और ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।

अधिकारी बताते हैं कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के अलावा बाकी अन्य चिह्न्ति जगहों पर वैक्सीन की डोज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रखंड से लेकर राज्य मुख्यालय तक टीकाकरण होगा। विभाग द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारियों, सिविल सर्जन एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भेज दिया गया है।

विभाग के मुताबिक, टीकाकरण केंद्र वाले विद्यालय एवं सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त सभी 15 से 18 वर्ष की उम्र वाले योग्य किशोरों को टीका दिया जाएगा। विद्यालयों में टीकाकरण केंद्र के आयोजन को लेकर प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके लिए शिक्षकों और अभिभावकों की बैठक करना भी सुझाया गया है।

स्रोत: (IANS Hindi)

