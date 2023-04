UP News: अब Yogi सरकार यूपी में खोलेगी 14 नए मेडिकल कॉलेज, जानें किन जिलों को मिलेगी ये सुविधाएं

New Medical College in UP: योगी सरकार ने कहा है कि अगले साल प्रदेश 14 नए मेडिकल कॉलेजों से लैस होगा और हर कॉलेज में एमबीबीएस के लिए 100-100 सीटें दी जाएंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) ने अब प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का निर्णय ले लिया है। खबरों के अनुसार अगले साल प्रदेश 14 नए मेडिकल कॉलेजों (14 New medical colleges in up) से लैस होगा। सरकार इन मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इंटरनेट पर मिली ताजा जानकारियों के मुताबिक 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा है कि प्रदेश जल्द ही 14 नए मेडिकल कॉलेजों से लैस होगा और जल्द ही हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। बीते पांच सालों की बात करें तो प्रदेश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया गया है और जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। नए मेडिकल कॉलेज खुलने पर मेडिकल स्टूडेंट्स को फायदा होने के साथ-साथ जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी।

14 जिलों में खोले जाएंगे नए मेडिकल कॉलेज

उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में कॉलेज खोले जाएंगे उनमें गोंडा, कौशांबी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, चंदौली, पीलीभीत, औरैया, बिजनौर, कानपुर देहात, कुशीनगर, अमेठी, सुल्तानपुर और सोनभद्र शामिल हैं। इन सभी जिलों में अगले साल तक मेडिकल कॉलेज बनाने का संचालन शुरू हो जाएगा।

मरीजों की लाइन कम करने में मिलेगी मदद

हर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज खुलने पर कुछ मरीजों को वहां से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी जिससे पहले से मौजूद अस्पतालों में मरीजों की भीड़ को कम करने में मदद मिल सकती है।

मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मिलेगी मदद

नए खोले जा रहे हर मेडिकल कॉलेज में 100-100 एमबीबीएस सीटें मौजूद होंगी, जिनके माध्यम से हर जिले में मेडिकल पढ़ाई कर रहे छात्र एमबीबीएस कर पाएंगे। साथ-साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं।