उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर काफी गंभीर है। 30 अप्रैल नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद अब योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने जेल में बंद कैदियों को कोरोना वैक्‍सीन लगाने की योजना बना रही है। योगी सरकार कैदियों को वैक्‍सीन लगाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगी जिसके तहत उन्‍हें कोरोना डोज दी जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन खबर के मुताबिक इस मामले में सरकार जैसे ही निर्णय लेगी एसओपी के लिए ड्राफ्ट तैयार करना शुरू हो जाएगा।

कानपुर की जेल में 10 कैदियों को हुआ कोरोना

दरअसल, कैदियों को वैक्‍सीन लगने के बाद तब हो रही है जब कानपुर की जेल से कैदियों को कोरोना होने की बात सामने आई है। गुरुवार को कानपुर की जेल के 10 कैदियों का कोरोनावायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। इससे पहले जनवरी में बस्ती में 117 कैदियों और कई जेल अधिकारियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। सिद्धार्थनगर, आगरा और झांसी की जेलों में भी ऐसे मामले सामने आए थे। हालांकि, पिछले साल लॉकडाउन के दौरान कई कैदियों को पैरोल पर घर भेजा गया था ताकि जेल के अंदर कैदियों की संख्या कम की जा सके।

यूपी की जेलों में 1.16 लाख से अधिक हैं कैदी

बता दें कि उत्‍तर प्रदेश की सभी जेलों में कुल 1.16 लाख से अधिक कैदी हैं। यूपी के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग का कहना है कि कैदियों को वैक्‍सीन लगना काफी जरूरी है। क्‍योंकि एक तो जेल में हर बार सोशल डिस्‍टेंसिंग मेनटेन नहीं हो पाती है और दूसरा ये कि कैदी भी संवेदनशील समूहों में आते हैं। जब पिछले साल कोरोना पीक पर था तब कई कैदी भी इसकी चपेट में आए थे।

जेलों में ही लगेगा वैक्‍सीन कैंप

एसओपी को लेकर सूत्रों का कहना है कि कैदियों को वैक्‍सीन जेल के अंदर ही दी जाएगी। जेल में बंद कैदियों के लिए स्‍पेशल वैक्‍सीनेशन का स्पेशल अभियान चलाया जाएगा जिसमें वैक्‍सीन कैंप को जेल के अंदर ही बनाया जाएगा। साथ ही टीकाकरण के बाद किसी भी प्रतिकूल घटना की आशंका को देखते हुए कैदियों को अस्पताल ले जाने के लिए एंबूलेंस आदि भी तैयार रखी जाएंगी। हालांकि अब तक एक प्रतिशत से भी कम मामलों में लोगों ने किसी तरह के प्रतिकूल प्रभाव की बात कही है।”

2 दिनों में किया जा सकता है टीकाकरण

अधिकारी ने यह भी कहा कि कैदियों का डेटा राज्य के गृह विभाग और जिला अधिकारियों के पास पहले से ही उपलब्ध है। लिहाजा संख्या के आधार पर सभी कैदियों का 2 दिनों में टीकाकरण किया जा सकता है। सारी व्यवस्थाएं होने के बाद अगले हफ्ते कैदियों का टीकाकरण किया जा सकता है। राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “एक भी मामला सामने आने पर रोगी के संपर्क में आए सभी लोगों का पता लगाने के लिए ढेर सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, ऐसे में कैदियों का टीकाकरण करना तार्किक विचार है।”