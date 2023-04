Ayushman Bharat Digital Mission: आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत अकाउंट उपलब्ध कराया गया है। एबीडीएम (ABDM) यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल करके आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट से जोड़ा गया है। एक न्यूज वेबसाइट के अनुसार यह जानकारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के सीईओ डॉक्टर राकेश शर्मा ने दी है। सरकार द्वारा उठाया गया यह गरीबों के कल्याण में काफी मदद करेगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कई सुविधाएं मिल सकेंगी। आयुष्मान कार्ड भारत के हेल्थ सिस्टम (Health system in india) में एक नई क्रांति लाने का काम करेगा।

#MilestoneMoment More than 10 crore health records are digitally linked with #AyushmanBharat Health Accounts under #ABDM ABHA is revolutionizing the healthcare sector providing a more efficient & effective way to manage #health records. @PMOIndia@MoHFW_INDIA@mansukhmandviyapic.twitter.com/pICYfQxEUR — National Health Authority (NHA) (@AyushmanNHA) January 16, 2023