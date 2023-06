महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित 11 मरीजों को वायरस ने नहीं बल्कि खराब सरकारी व्यवस्था के चलते अपनी जान गवानी पड़ी। बता दें कि, राज्य के अहमदनगर सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 कोरोना मरीजों के मौत की पुष्टि जिलाधिकारी राजेंद्र भोसले ने की, बाद में एक और मरीज के मरने की खबर सामने आई, जिसके बाद कुल मौते 11 हो गई। इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। सीएम ने जांच के आदेश भी दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक अहमदनगर के सिविल अस्पताल में यह आग वहां के कोरोना वार्ड में तब लगी, जहां पर कोरोना से संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा था, जिसमें कोरोना संक्रमित 10 मरीजों की दुखद मौत हुई है जबकि 6 मरीज गंभीर रूप से झुलस गए हैं, घायलों का उपचार जारी है।

अस्पताल में आग इतनी भीषण थी कि अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई और चीख-पुकार से अस्पताल गूंजने लगा वही धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दे रहा था। स्थिति इतनी भयावह थी कि मरीज असहाय होकर मदद की गुहार लगा रहे थे।

घटना के तुरंत बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री सामने आए और उन्होंने अस्पताल में लगी आग से हुई कोरोना मरीजों की मौत पर दुख व्यक्त किया और पांच पांच लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने घटना की जांच की रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर देने का आदेश दिया है।