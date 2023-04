दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने पर लगा 1.5 करोड़ का जुर्माना, 2 दिन में दर्ज हुईं 163 FIR

महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्‍ली ऐसा दूसरा शहर है जहां कोरोनावायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron Variant cases in delhi) के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक दिल्‍ली में ओमिक्रोन में लगभग 79 मामले दर्ज हो चुके हैं। ग्राफ को तेजी से बढ़ता देख दिल्‍ली सरकार ने कमर कसते हुए नियमों को सख्‍त करने का आदेश दिया है। प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्‍ती बरतने को कहा है। जिसके चलते दिल्‍ली में पिछले 2 दिनों यानि कि 48 घंटों में 163 एफआईआर दर्ज हुई हैं और कुल 1.5 करोड़ का चालान काटा जा चुका है।

Rs 1.5 Cr fine imposed in last the 2 days for violation of Covid protocols and 163 FIRs registered. 1,245 violations registered in East Delhi and 1446 in North Delhi. 7778 cases of not applying masks, not following physical distance & gathering crowd registered: Delhi Government — ANI (@ANI) December 25, 2021