भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,03,558 नए मामले सामने आए, जो पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन के भीतर अब तक का सबसे बड़ा मामला है। इन आंकड़ों के साथ कोरोना के मामले बढ़कर 1,25,89,067 हो गए हैं। भारत में इससे पहले सबसे अधिक दैनिक मामले 16 सितंबर, 2020 को 97,894 पाए गए थे। पिछले साल जनवरी में देश में पहला मामला सामने आया था। Also Read - बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की कोविड रिपोर्ट आयी पॉजिटिव, सम्पर्क में आए लोगों से किया टेस्ट कराने का अनुरोध

महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा को ‘गंभीर चिंता’ वाला राज्य माना जा रहा है।

वर्तमान में सक्रिय मामले बढ़कर 7,41,830 हो गए हैं, जो कुल मामलों का 5.89 प्रतिशत है, जबकि रिकवरी दर घटकर 92.80 प्रतिशत हो गई है।

इस महामारी से बीते 24 घंटे में 478 लोगों की मौत हो गई। जिससे इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,65,101 हो गई।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस महामारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 1,16,82,136 हो गई है।

कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और निर्देश दिया कि मामलों में बढ़ोतरी वाले राज्यों ‘मिशन-मोड’ अप्रोच अपनाया जाए।

#IndiaFightsCorona:#COVID19Vaccination Status (As on 04th April, 2021, 07:00 AM)

✅Total Vaccine Doses administered: 7,59,79,651

✅Vaccine Doses administered: 27,38,972

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) April 5, 2021