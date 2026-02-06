वर्किंग वुमन और ‘गिल्ट ट्रिप’: करियर और घर के बीच कैसे बनाएं संतुलन?

क्या आप भी नौकरी करने से पहले अपने बच्चे का चेहरा देखकर सोचती हैं कि ‘हाय इसे कैसे छोड़ के जाऊं?’ लेकिन फिर अगला ख्याल नौकरी का महत्व भी याद आ जाता है! अगर हां तो साइकोलॉजिस्ट से जानें कि वर्क लाइफ और घर के बीच बैलेंस कैसे करें।

‘यार ऑफिस भी जाना है और घर पर बच्चे को भी देखना है’… ‘कहीं मैं बच्चे को अकेला छोड़कर गलत तो नहीं कर रही?’, ‘क्या मुझे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए?’, ‘घर वाले सुनाते हैं कि इतने छोटे बच्चे को छोड़कर काम करने जा रही है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं!’ यह वह ख्याल हैं जो हर मां बनी नौकरीपेशा महिला के मन में आते हैं और घर कर जाते हैं। ऐसे में महिलाओं को अपने करियर और घर की वजह से मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, आइए साइकोलॉजिस्ट से जानते हैं।

आज ज्यादातर महिलाएं कामकाजी हैं और एक साथ कई भूमिकाएं निभा रही है। फिर चाहे वह प्रोफेशनल, मां, पत्नी, बेटी और बहू के रूप में ही क्यों न हो। बाहर की दुनिया में वह आत्मनिर्भर और मजबूत दिखती है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक बात उसे बार-बार परेशान करता है, जिसे साइकोलॉजी में ‘गिल्ट ट्रिप’ कहा जाता है। गिल्ट, यानी कि खुद को अपराध बोध/जुर्मी या गुनहगार महसूस करना। यह अपराध बोध इस बात का होता है कि वह बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहीं, घर के काम पूरे नहीं हो पा रहीं, परिवार की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पा रही और इन्ही सब के बीच वह अपने करियर पर भी फोकस करना चाहती हैं।

हर महिला के लिए यह एक ऐसा समय होता है जब वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे या कौन सा सही फैसला ले। क्योंकि हम सभी महिलाओं ने ऐसी कई महिलाओं को देखा होता है जो बच्चा होने के बाद कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लेती हैं। लेकिन आगे चलकर ये छोटा सा ब्रेक उन्हें परमानेंट के लिए घर पर बिठा देता है। इस विषय पर साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा बताती हैं कि ‘कामकाजी महिलाओं में यह ‘गिल्ट ट्रिप’ बहुत आम है और इसका कारण महिला की कमजोरी नहीं, बल्कि समाज की सोच और महिलाओं से जुड़ी अपेक्षाएं हैं।’ लेकिन इससे बाहर कैसे निकला जाए? आइए डॉक्टर से ही जानते हैं।

पहले जानें ये ‘गिल्ट ट्रिप’ होता क्या है?

गिल्ट ट्रिप का मतलब है-खुद को बार-बार दोषी ठहराना। कामकाजी महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि

“अगर मैं ऑफिस में हूं, तो बच्चों के साथ अन्याय कर रही हूं”

“अगर घर पर हूं, तो करियर पीछे छूट रहा है”

यह दो तरफा खिंचाव महिला को मानसिक थकान महसूस कराता है।

कामकाजी महिलाओं में यह अपराधबोध क्यों ज्यादा होता है?

डॉ. मालिनी सबा के अनुसार, इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे

समाज की पुरानी अपेक्षाएं

आज भी महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, चाहे वे नौकरी करती हों या नहीं।

‘परफेक्ट मां’ और ‘परफेक्ट पत्नी’ बनने का दबाव

सोशल मीडिया और आसपास की कहानियां यह भ्रम पैदा करती हैं कि एक महिला को हर भूमिका में परफेक्ट होना चाहिए।

खुद से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं

महिलाएं अक्सर खुद से बहुत सख्त होती हैं और छोटी-छोटी बातों पर खुद को जज करने लगती हैं।

समय की सीमाएं

दिन के 24 घंटे हर किसी के लिए बराबर होते हैं, लेकिन महिला से उम्मीद की जाती है कि वह हर जगह पूरी मौजूदगी दे।

इस गिल्ट का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?

लगातार अपराध बोध में जीना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लगातार थकान, चिड़चिड़ापन, खुद पर शक, चिंता और तनाव और कभी-कभी डिप्रेशन इसके लक्षण हो सकते हैं। डॉ. मालिनी सबा कहती हैं कि जब महिला खुद को लगातार “कम पड़ने वाला इंसान” मानने लगती है, तो उसका आत्मविश्वास धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है।

करियर और घर के बीच संतुलन कैसे बनाएं?

यह मानें कि परफेक्शन संभव नहीं

हर दिन हर चीज़ में 100% देना संभव नहीं है। कुछ दिन काम आगे रहेगा, कुछ दिन घर। यह असफलता नहीं, जीवन की सच्चाई है।

क्वालिटी टाइम पर ध्यान दें, न कि घंटों पर

बच्चों के साथ कम समय भी अगर पूरे मन से बिताया जाए, तो वह ज्यादा मायने रखता है।

खुद से नरमी बरतें

गलतियों पर खुद को सजा देने के बजाय यह पूछें- “मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया या नहीं?”

जिम्मेदारियां बांटना सीखें

घर की जिम्मेदारी सिर्फ महिला की नहीं होती। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है।

अपनी पहचान को न भूलें

आप सिर्फ मां या पत्नी नहीं हैं, आप एक इंसान हैं- जिसके सपने, इच्छाएं और लक्ष्य हैं।

बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है?

कई महिलाएं सोचती हैं कि उनके काम करने से बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन रिसर्च और अनुभव बताते हैं कि-

आत्मनिर्भर मां बच्चों के लिए प्रेरणा बनती हैं बच्चे मेहनत और संतुलन का महत्व सीखते हैं सबसे जरूरी चीज है भावनात्मक जुड़ाव, न कि हर समय साथ रहना

डॉ. मालिनी सबा मानती हैं कि खुश और संतुलित मां ही बच्चों को भावनात्मक रूप से सुरक्षित माहौल दे सकती है।

कब मदद लेना जरूरी हो जाता है?

अगर अपराधबोध आपकी नींद छीन रहा है, काम या रिश्तों को प्रभावित कर रहा है या आपको लगातार बेचैन रखता है, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना जरूरी हो सकता है। यह खुद का ख्याल रखने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

इसलिए महिलाओं के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कामकाजी महिला होना कोई अपराध नहीं है, अपने सपनों के लिए काम करना स्वार्थ नहीं है और खुद को चुनना परिवार को छोड़ना नहीं है।

डॉ. मालिनी सबा के अनुसार, ‘जब महिलाएं अपने भीतर के अपराध बोध से मुक्त होती हैं, तभी वे घर और करियर- दोनों में संतुलन और संतोष पा सकती हैं।’

