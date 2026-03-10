Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Khud Ko Maaf Kaise Kare: अक्सर लोग अपनी पुरानी गलतियों को याद करके खुद को दोषी मानते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गलती छोटी होती है, लेकिन उसका बोझ लंबे समय तक मन में बना रहता है। यही वजह है कि लोग दूसरों को तो आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को माफ करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
साइकोलॉजिस्ट, महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा कहती हैं कि पास्ट की गलतियों के कारण खुद को बार-बार दोष देना मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को समझें, उनसे सीखे और खुद को माफ करना भी सीखे। आइए साइकोलॉजिस्ट से जानें कि आप खुद को पास्ट के लिए कैसे माफ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं?
जब हम अपनी गलती को बार-बार याद करते हैं, तो मन में अपराध बोध बढ़ता जाता है। हम यह सोचने लगते हैं कि अगर हमने ऐसा न किया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता।
कई लोग अपने लिए बहुत ऊंचे मानक तय कर लेते हैं। जब वे गलती करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद को ही निराश कर दिया है। यह सोच खुद को माफ करना और कठिन बना देती है।
कई बार व्यक्ति को इस बात का डर रहता है कि लोग उसकी गलती को कैसे देखेंगे। यह डर भी अपराध बोध को लंबे समय तक बनाए रखता है।
अगर व्यक्ति केवल गलती पर ध्यान देता है और उससे मिली सीख को नहीं समझता, तो वह उसी पछतावे में फंसा रहता है।
डॉक्टर मालिनी सबा के अनुसार, अगर व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों को ही पकड़कर बैठा रहेगा, तो वह वर्तमान और भविष्य पर ध्यान नहीं दे पाएगा। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का संकेत है। इससे व्यक्ति हल्का महसूस करता है और नई शुरुआत करने का साहस भी मिलता है।
सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करें। इससे मन का बोझ थोड़ा कम होने लगता है।
हर गलती हमें कुछ सिखाती है। अगर आप उस अनुभव से सीख लेते हैं, तो वही गलती भविष्य में दोहराने की संभावना कम हो जाती है।
जैसे आप किसी दोस्त को उसकी गलती के बाद समझाते हैं, वैसे ही खुद के साथ भी नरमी रखें। खुद को कठोर शब्दों में दोष देना समस्या को और बढ़ा देता है।
जो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, यह आपके भविष्य को जरूर बदल सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा वर्तमान पर लगाएं।
कई बार अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति या विशेषज्ञ के साथ साझा करने से मन हल्का हो जाता है और स्थिति को नए नजरिए से समझने में मदद मिलती है।
डॉक्टर सबा कहती हैं कि ‘गलतियां इंसान होने का हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमसे गलती हुई या नहीं, बल्कि यह है कि हमने उससे क्या सीखा और आगे कैसे बेहतर बनने की कोशिशकी।’ पास्ट की गलतियों के कारण खुद को माफ करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी कदम है।
जब व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और खुद के साथ दयालुता से पेश आता है, तब वह मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनता है। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।
