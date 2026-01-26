Select Language

हम न चाहते हुए भी एक ही बात बार-बार क्यों सोचते हैं? जानिए 5 वजहें

आज हम आपको इस लेख में, लोगों द्वारा एक ही बात को बार-बार सोचने या दिमाग में आने के कारणों के बारे में बताने वाले हैं। ताकि आप कारण को समझें और दिमाग को शांत कर पाएं।

हम न चाहते हुए भी एक ही बात बार-बार क्यों सोचते हैं? जानिए 5 वजहें
VerifiedVERIFIED By: Dr. Malini Saba

Written by Vidya Sharma |Published : January 26, 2026 9:46 AM IST

Dimag Ek Hi Baar Kyu Sochta Hai: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई बात दिमाग में बार-बार घूमती रहती है, जबकि आप उसे सोचना नहीं चाहते? कभी कोई पुरानी बातचीत, कोई गलती, कोई चिंता या आने वाले समय का डर - मन उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। यह स्थिति कई लोगों को परेशान कर देती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह कोई असामान्य बात नहीं है।

डॉक्टर मालिनी सबा, जो एक अनुभवी साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक हैं, बताती हैं कि ‘बार-बार एक ही बात सोचना दिमाग की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह इस बात का संकेत होता है कि मन किसी बात को समझने, सुलझाने या सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहा है।’ आइए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और हमारा दिमाग एक ही विचार के इर्द-गिर्द क्यों घूमता रहता है।

अधूरी बातों को पूरा करने की कोशिश करता है दिमाग

डॉक्टर बताती हैं कि हमारा दिमाग अधूरी बातों को पसंद नहीं करता। जब कोई सवाल, बातचीत या स्थिति अधूरी रह जाती है, तो मन उसे बार-बार दोहराता है। जैसे- 'काश मैंने यह कह दिया होता', 'अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या होता।' दिमाग उस अधूरे हिस्से को पूरा करना चाहता है, इसलिए वह उसी बात पर लौट आता है।

Also Read

More News

चिंता और असुरक्षा की भावना

डॉक्टर सबा बताती हैं कि 'जब हमें भविष्य की चिंता होती है या किसी बात को लेकर डर होता है, तो दिमाग उसे बार-बार सोचकर खुद को तैयार करने की कोशिश करता है। यह एक तरह का मानसिक सुरक्षा तंत्र होता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा सोचने पर यह चिंता बढ़ा भी सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं- बल्कि आप सतर्क हैं।

भावनाओं को दबा देना

जब हम अपनी भावनाओं को खुलकर महसूस या व्यक्त नहीं करते तो वे मन में घूमती रहती हैं। उदासी, गुस्सा, अपराधबोध या डर-अगर इन्हें समय पर जगह न मिले तो दिमाग उन्हें बार-बार याद दिलाता है। डॉक्टर सबा के अनुसार, भावनाओं को पहचाननाऔर स्वीकार करना बहुत जरूरी है, तभी मन शांत होता है।

खुद पर ज्यादा सख्ती करना

कुछ लोग खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। वे हर गलती को बड़ा बना लेते हैं और खुद को माफ नहीं कर पाते। ऐसे में दिमाग बार-बार उसी गलती को दोहराता रहता है। यह आदत हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन अगर सीमा से ज्यादा हो जाए तो मानसिक थकान का कारण बनती है।

दिमाग को आराम न मिलना

जब हम लगातार व्यस्त रहते हैं, ठीक से सोते नहीं हैं या खुद के लिए समय नहीं निकालते, तो दिमाग थका हुआ रहता है। थका हुआ मन छोटी बातों को भी बड़ा बना लेता है। शांत मन ही नई सोच और समाधान की जगह बना पाता है।

इस स्थिति में क्या किया जा सकता है?

  • अपनी भावनाओं को नाम दें
  • जो बात परेशान कर रही है, उसे लिख लें
  • गहरी सांस लें और शरीर को शांत करें
  • खुद से थोड़ी नरमी रखें
  • जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें

डॉ. मालिनी सबा कहती हैं कि एक ही बात को बार-बार सोचना दिमाग की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि वह आपको सुरक्षित और संतुलित रख सके। जब हम अपने मन को समझने लगते हैं, तो वही मन धीरे-धीरे शांत भी होने लगता है। अपने विचारों से लड़ने की बजाय, उन्हें समझना ही पहला कदम है।

TRENDING NOW

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 5 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More