महिलाएं शादी क्यों नहीं कर रहीं हैं? आखिर एक औरत चाहती क्या है?

Kya Ladkiya Shadi Se Dur Bhag Rahi Hai: आजकल लड़कियां या तो शादी नहीं कर रही हैं और अगर कर भी रही हैं तो 30-35 की उम्र के बाद कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं।

Ladkiyo Ke Shadi Na Karne Ka Reason: समाज बदल रहा है और उसके साथ महिलाओं की सोच, प्राथमिकताएं और जीवन की परिभाषाएं भी। एक समय था जब शादी को हर लड़की की ‘अंतिम मंजिल’ माना जाता था। लेकिन आज कई महिलाएं शादी को जीवन का एक विकल्प मानती हैं, जरूरी पड़ाव नहीं। इसका कारण यह भी है कि आजकल महिलाएं पढ़ रही हैं और आर्थिक रूप से खुद को मजबूत कर रही हैं। हमारा समाज पैसा कमाने वाले व्यक्ति को ऊंची नजरों से देखता है, ऐसे में महिलाएं भी खुद को ऊंचा उठते हुए देखना चाहती हैं।

लेकिन इन सब से इतर, हर पुरुष वह अन्य लोगों के बीच सवाल यह नहीं है कि महिलाएं शादी क्यों नहीं कर रहीं, बल्कि यह है कि वे क्या चाहती हैं, अपने जीवन में और अपने पार्टनर से क्या चाहती हैं। कई पुरुषों की बात का मान रखते हुए और लड़कियों के मन की बात जानने के लिए हमने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मालिनी सबा से बात की। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा।

पहचान सिर्फ ‘किसी की पत्नी’ नहीं

डॉक्टर बताती हैं कि आज कि महिला सिर्फ ‘किसी की पत्नी’ आज की महिला अपनी पहचान खुद बनाना चाहती है। वह अपने नाम, अपने काम और अपने सपनों से जानी जाना चाहती है। पढ़ाई, करियर, आर्थिक आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत उपलब्धियां अब उसके लिए प्राथमिकता हैं। शादी अगर उसकी पहचान को सीमित करती है या उससे समझौते की मांग करती है, तो वह इंतजार करना बेहतर समझती है।

महिलाएं कैसा रिश्ता चाहती हैं?

अगर यह संतुलन नहीं दिखता, तो वे अकेले रहना अधिक सुरक्षित मानती हैं।

गलत रिश्ते से बेहतर अकेलापन

डॉक्टर समझाते हुए कहती हैं कि ‘पिछली पीढ़ियों में शादी को लेकर सामाजिक दबावइतना था कि कई महिलाएं असंतुष्ट या हिंसक विवाह में भी बनी रहती थीं। आज की महिला मानसिक शांति को प्राथमिकता देती है। वह जानती है कि गलत व्यक्ति के साथ जीवन बिताने से बेहतर है खुद के साथ खुश रहना।'

आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रभाव

जब महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, तो शादी उसके लिए सुरक्षा का साधन नहीं रह जाती। पहले विवाह को सामाजिक और आर्थिक स्थिरता का माध्यम माना जाता था। अब वह खुद अपने लिए यह स्थिरता बना सकती है। इसलिए शादी अब 'जरूरत' नहीं, बल्कि 'चयन' बन गई है।

बदलती प्राथमिकताएं

आज कई महिलाएं यात्रा करना चाहती हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उच्च शिक्षा लेना चाहती हैं या बस खुद को समझने के लिए समय देना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी शादी इन लक्ष्यों को सीमित कर सकती है।

डर और अनुभवों का असर

समाज में तलाक, घरेलू हिंसा, भावनात्मक शोषण और असमान रिश्तों के उदाहरण खुले रूप से सामने आ रहे हैं। ये अनुभव और कहानियां भी महिलाओं को सोचने पर मजबूर करती हैं। वे सिर्फ ‘समय हो गया है’ के दबाव में फैसला नहीं लेना चाहतीं।

आखिर एक औरत चाहती क्या है?

हर महिला अलग होती है, लेकिन सामान्य रूप से वह चाहती है कि उनका पार्टनर और पार्टनर की फैमिली उसे सम्मान दे, भावनात्मक सुरक्षा दे, बराबरी दे, स्वतंत्रता दे और अपनी पहचान के साथ-साथ ऐसा रिश्ता दे जिसमें प्यार के साथ साझेदारी भी हो। वह यह नहीं चाहती कि उसकी महत्वाकांक्षाएं ‘ईगो’ का मुद्दा बनें। वह यह नहीं चाहती कि उसके सपनों को ‘समझौते’ के नाम पर छोटा कर दिया जाए।

डॉक्टर समझाई महिलाओं की सोच

महिलाएं शादी के खिलाफ नहीं हैं। वे असमानता, दबाव और समझौते के खिलाफ हैं। अगर उन्हें ऐसा साथी और ऐसा वातावरण मिलता है जहां वे खुद होकर जी सकें, तो वे शादी को अपनाने से पीछे नहीं हटतीं। असल में सवाल ‘शादी क्यों नहीं?’ का नहीं, बल्कि ‘सही शादी कब और कैसे?’ का है। आज की महिला इंतजार कर सकती है-,क्योंकि उसे पता है कि उसकी जिंदगी की दिशा वही तय करेगी।

