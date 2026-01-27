Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Ladkiya Shadi Kyu Nhi Kar Rhi Hain: शादी हमारे समाज में हमेशा एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। खासकर लड़कियों की बात करें तो उनके लिए शादी करना एक अचीवमेंट की तरह देखा जाता है। और अगर वह न करें तो समाज उन्हें ऐसी नजर से देखता है जिस नजर से उन्हें महिला का यौन उत्पीड़न करने वाले मर्दों को देखना चाहिए। खैर जब से महिलाओं की सोच बदल रही है वह खुद अपने पैरों पर अधिक खड़ी हो रही हैं, बजाय किसी से शादी करने के। आजकल यह देखा जा रहा है कि कई लड़कियां शादी करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होतीं या पूरी तरह इंकार कर देती हैं।
लोग अक्सर समझते हैं कि महिलाएं ऐसा अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटना के लिए करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे परिवार या समाज से दूर नहीं होना चाहती हैं। डॉक्टर मालिनी सबा, जो एक अनुभवी साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक हैं, बताती हैं कि इसके पीछे कई मानसिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत कारण होते हैं। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर ने लड़कियों के शादी न करने के कौन से कारण बताए हैं।
आज की लड़कियां पढ़ाई और करियर में बहुत आगे बढ़ रही हैं। कई महिलाएं अपना व्यवसाय या पेशेवर पहचान बनाने पर ध्यान दे रही हैं। शादी को तुरंत प्राथमिकता देने के बजाय वे पहले खुद को मजबूत बनाना चाहती हैं। डॉक्टर सबा के अनुसार यह फैसला अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता को महत्व देने का प्रतीक है। जब लड़की खुद पर भरोसा करती है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है, तो वह शादी को बेहतर तरीके से चुन सकती है।
शादी का मतलब कई बार जिम्मेदारियों का बढ़ना होता है- पति, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी। कुछ लड़कियां इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होतीं, क्योंकि वे अभी अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत समय को प्राथमिकता देना चाहती हैं। स्वतंत्रता की इस चाह का मतलब यह नहीं कि वे शादी नहीं करना चाहतीं, बल्कि यह सोच रही हैं कि सही समय और सही व्यक्ति के साथ ही कदम बढ़ाना चाहिए।
कई लड़कियां अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह समझना चाहती हैं। वे अनुभव, दोस्ती, यात्रा और करियर जैसी चीजों से सीखना चाहती हैं। डॉक्टर सबा बताती हैं कि शादी करने से पहले खुद को जानना और अपनी भावनाओं, इच्छाओं और सीमाओं को समझना मानसिक संतुलन के लिए जरूरी है।
कुछ लड़कियों ने पहले रिश्तों में अनुभव लिया होता है, या उनके परिवार और समाज से जुड़े अनुभव उन्हें सावधान बनाते हैं। वे जल्दी निर्णय लेना नहीं चाहतीं, ताकि किसी दबाव में आकर गलत फैसला न लें। यह उनकी सोचने और समझने की क्षमताको दर्शाता है। लड़कियां यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनकी शादी सही व्यक्ति और सही परिस्थितियों में हो।
शादी केवल दो लोगों का रिश्ता नहीं है, यह भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा का भी हिस्सा है। कुछ लड़कियां यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनका जीवनसाथी उन्हें समझे, सम्मान दे और भावनात्मक रूप से मजबूत रहे। डॉक्टर सबा के अनुसार, शादी करने से पहले मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता देना स्वाभाविक है। यह सोच उनके जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने में मदद करती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
